米大リーグ・ドジャースの試合に25日（日本時間26日）、世界的人気を誇る韓国のグループ「BTS」のVが現れ、大谷翔平投手とも交流した。一夜明けた26日（同27日）の試合前には、球団専属カメラマンが印象的な1枚を公開し、話題となっている。

BTSのVは25日（同26日）、ドジャースタジアムに登場。ベンチで大谷と握手をかわしてハグし、笑顔で2ショット写真に納まった。

ドジャースの専属カメラマン、ジョン・スーフー氏が一夜明けたこの日、自身のインスタグラムで公開したのは「出会い」「Vとショウ」とする印象的な写真だ。そこには2人の顔は映っていない。右手で握手を交わす一瞬を切り取っていた。

日本人ファンから「流石のセンスです」との声が上がれば、海外ファンからも様々なコメントが並んだ。

「美しい瞬間！」

「可愛い手ね」

「本当に貴重」

「これは本当に面白い」

「気に入ったわ」

「手を見ただけで彼だとわかる」

「世紀の握手だ……」

「レジェンドがレジェンドと出会ってる」

Vは大谷と交流した後、始球式でマウンドに。左腕からの快速球を捕手の山本由伸に向かって投げ込み、大歓声を浴びていた。



（THE ANSWER編集部）