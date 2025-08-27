女優の森川葵が、8月27日までに更新された『放課後カルテ』（日本テレビ系）の公式Instagramに登場。動画付きでメッセージを公開するも、“激変”ぶりに心配の声が集まっている。

【写真】「なんか痩せた？」“激変”ぶりに心配の声が集まった森川葵

森川葵のほおがこけて…

「『放課後カルテ』は同名の漫画作品が原作。小学校の保健室を舞台に学校医の主人公が、類まれなる観察眼で子どもたちを救ってゆくストーリーです。2024年10月にドラマ化され、森川さんは主人公の松下洸平と並ぶ主要人物である、6年2組の担任教諭である篠谷陽子役を好演。このたび約1年ぶりに秋のスペシャルドラマとして“復活”が決定しました」（エンタメ系ライター、以下同）

森川はInstagram上にアップされた動画で、ドラマ復活を《嬉しかったですね》と話し、《半年しか経っていないのにすごい成長している》と再会した子どもたちの変化に驚いたコメントを発している。

だが森川の姿はほおがこけており、かなり痩せているように見えるため、コメント欄には、

《篠谷先生、顔変わった？》

《なんか顔つき変わってる？》

といった声が寄せられた。以前よりネット上では、森川の“激ヤセ”ぶりを指摘する声が聞かれる。

《森川葵さん好きなんやけど。。痩せすぎ》

《久しぶりに森川葵みて、私の好きだった森川葵どこ？ 痩せすぎ！ってなってる

心配》

森川にこうした声が寄せられる理由のひとつに“ハードスケジュール”があると指摘するのは芸能プロ関係者だ。

「森川さんは現在放送中のテレビドラマ『スティンガース 警視庁おとり捜査検証室』に出演中です。こちらで見せる姿にも“痩せすぎ”の指摘が相次ぎました。『放課後カルテ』のスペシャルドラマの撮影と並行しての出演のため、かなり体に負担がかかっているのでは。

『放課後カルテ』に出演した2024年には『ある閉ざされた雪の山荘で』『アングリースクワッド 公務員と7人の詐欺師』と2本の映画に出演。9月には新作映画の出演も控えています。まさに、休む暇もない状態です」

森川といえばバラエティ番組『それって!?実際どうなの課』（中京テレビ制作・日本テレビ系）でアーチェリー、アーティスティック・ビリヤード、バブルアートなどの達人技を次々とこなし、脅威の集中力と体力から“ワイルド・スピード森川”と呼ばれたことでも知られる。

そんな森川でもやはり“働き詰め”はやはり体にこたえるだろう。ファンからの心配の声は止みそうにない。