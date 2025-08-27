この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画『【当てはまるとヤバい】会社を一瞬で倒産させる3代目の特徴がこれ。あなたの後継者って大丈夫？』で、絶対に会社を潰させない黒字社長として知られる市ノ澤翔氏が、家族経営企業の3代目に待ち受ける“倒産のワナ”について語った。



冒頭、市ノ澤氏は「もっと大変なことを乗り切れたから、なんとかなるでしょとかって言ってたら、普通に倒産します」と警鐘を鳴らし、家族経営企業の3代目が直面する“時代錯誤”や“経営感覚の鈍り”の重大さを強調した。そして「家族の会社を倒産のピンチから救った、倒産させないプロ」としての経験から、2代目・3代目における経営の本質的な違いに迫った。



続いて、現状の日本における家族経営＝同族経営の割合が非常に高いことに触れ、「日本に存在しているほぼ全ての会社は家族経営の会社」と言及。「創業者が作った会社をね、孫が潰すなんていうことにならないようにしてもらえれば」と語りかけた。



市ノ澤氏による「倒産する3代目の特徴」の代表的な５つの理由は次の通り。

1つ目は「需要がなくなった」まま旧態依然の事業にこだわること。時代背景や顧客ニーズが激変しても事業内容を変えないことで、「創業者のじいちゃんの時代にうまくいったからと同じやり方を続けても、そもそも需要がないものは売れない」と説明。テレビやガラケーの例を挙げ、変化に対応しないことのリスクを訴えた。



2つ目は「経営者としての感覚が研ぎ澄まされない」こと。「お金があるの当たり前」「資金調達できるありがたみを感じない」と指摘し、苦労を知らないで育つ“御曹司”が危機感を持てなくなる問題を強調した。



3つ目は「数字が見えていない」こと。創業者の代はセンスや感覚で乗り切れたかもしれないが、「3代目が『感覚』だけでやっても全然儲からない」と、数字に基づく経営判断の重要性を示した。「今の時代、数字見ずにやっていくのは不可能」と断言している。



4つ目は「何とかなるでしょ」と他人任せにしてしまうこと。「今までもバブル崩壊、リーマンショックなどを乗り切ったから、何とかなるでしょと考えると普通に倒産します」と及び腰な姿勢を戒め、「経営者は何とかするのが仕事」と自責の覚悟の必要性を訴えた。



5つ目は「創業者を尊敬しすぎて動けなくなる」こと。カリスマ創業者を“守る”あまり、リスクを恐れ新しい挑戦ができずにいると、「需要がすでになくなった事業でも変えられず会社が衰退してしまう」と語った。



このような“3代目経営者の落とし穴”を回避するための対策として、市ノ澤氏は「年計グラフを作り早めにトレンドを察知すること」、「新しいことにチャレンジし続けること」、「経営者としての覚悟を持つこと」の重要性を具体的に解説。「現状維持は衰退と同じ」「経営者は新しい挑戦を恐れてはいけない」と繰り返し強調した。また、「従業員や家族を守りきる覚悟がなければ、いっそ事業承継しない選択肢もある」とまで言い切った。



動画の締めくくりには、「経営者は創業者・先代をリスペクトしつつ、さらなる成長のために自分自身も成長しろ」「成長をやめた瞬間、衰退しかない」と力強く訴え、視聴者に「挑戦し続けて、楽しい人生をみんなで歩んでいきましょう」と呼びかけた。また、自身の日々の挑戦として"英語学習"へのチャレンジエピソードも披露し、「損切りも大事」と、柔軟な経営思考を補足。