¡¡¶äºÂ¥³¡¼¥¸¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤¬¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ºîÉÊ¤Î°Ìò¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ô¥£¥é¥ó¥º¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¸ÂÄê¾Æ²Û»Ò3¼ï¤ò9·î1Æü¤«¤éÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡3¼ï¤Ï¡¢¡Ö¡ã¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡ä¥ô¥£¥é¥ó¥º¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡Ê10¸ÄÆþ¡Ë¡×¡Ê1760±ß¡¢°Ê²¼¡¢ÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡¢¡Ö¡ã¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡ä¥ô¥£¥é¥ó¥º¥Ö¥Ã¥¯BOX¡Ê8¸ÄÆþ¡Ë¡×¡Ê1728±ß¡Ë¡¢¡Ö¡ã¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡ä¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ê14¸ÄÆþ¡Ë¡×¡Ê1296±ß¡Ë¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ô¥£¥é¥ó¥º¡×¤Î¥À¡¼¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¡£¡Ö¥ê¥È¥ë¡¦¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¡×¤Î¥¢¡¼¥¹¥é¡¢¡Ö¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¡×¤Î¥Ï¥Ç¥¹¡¢¡ÖÌ²¤ì¤ë¿¹¤ÎÈþ½÷¡×¤Î¥Þ¥ì¥Õ¥£¥»¥ó¥È¡¢¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥°¡×¤Î¥¹¥«¡¼¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¥¯¥Ã¥¡¼¤È¡¢¥«¥Ü¥Á¥ã¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤Õ¤ó¤ï¤ê¾Æ¤¾å¤²¤¿¥Þ¥É¥ì¡¼¥Ì¤ò¥¢¥½¡¼¥È¡£¥Þ¥ì¥Õ¥£¥»¥ó¥È¤¬²¦»Ò¤ÈÀï¤¦¥·¡¼¥ó¤ÇÊÑ¿È¤·¤¿»Ñ¡Ö¥Þ¥ì¥Õ¥£¥»¥ó¥È¡¦¥É¥é¥´¥ó¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥ã¡¼¥àÉÕ¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ö¥Ã¥¯·ÁBOX¤Ï¡¢Ëâ½Ñ½ñ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¡£¥¢¡¼¥¹¥é¡¢¥Ï¥Ç¥¹¡¢¥¹¥«¡¼¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¥¯¥Ã¥¡¼¤È¡¢¥Þ¥É¥ì¡¼¥Ì¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡£
¡¡¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢²¾Áõ¤·¤Æ¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤ò³Ú¤·¤à¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£²Ö·Á¤Î¥Õ¥ë¡¼¥ê¥Þ¥É¥ì¡¼¥Ì¤È¡¢¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤ä¡Ö¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¥¯¥Ã¥¡¼¤Ê¤É¤ò¥¢¥½¡¼¥È¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤Õ¤¿¤ò³°¤¹¤È¿ÈÈ¢¤¬²Ö¤Ó¤é¤Î¤è¤¦¤Ë³«¤¯»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢ÃæÌÌ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ë¡È±£¤ì¥ß¥Ã¥¡¼¡É¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï10·î31Æü¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Äê¡£