プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（66）が、2025年8月25日にユーチューブを更新し、19日に国内フリーエージェント（FA）権を取得した阪神・近本光司外野手（30）について、FA権を行使すれば複数球団による争奪戦となると予想した。

「打率も残せて出塁率がある。近本は勝負強い」

兵庫県出身の近本は、関西学院大学から大阪ガスを経て、18年ドラフト会議で阪神から1位で指名され入団。ルーキーイヤーの19年は、レギュラーとして142試合に出場し、打率.271、9本塁打、42打点。走塁では、36個の盗塁を決め、盗塁王のタイトルを獲得した。

20年シーズン以降も主力としてチームをけん引し、5度の盗塁王に加え、21年には最多安打のタイトルに輝いた。この他にもベストナイン、ゴールデングラブ賞など多くのタイトルを獲得している。

スポーツ紙の報道によると、球団は昨オフ、近本に複数年契約を打診。これに対して、近本は「僕はFAを取っていないですし、通常であれば単年の契約」とし、年俸3億7000万円（金額は推定）で契約を結んだという。

高木氏は、阪神不動の「1番・センター」近本を、次のように評価した。

「1番バッターというのは、1番打順が回ってくる。そこに安定感があって、（打）率も残せて出塁率がある。近本は勝負強い。そうなってくると、（他球団は）取りたいだろうな。ほしいところはたくさんあるだろうな。ルーキー（イヤー）から年間130本（安打）をずっと7年間打ち続けてきた。それだけの安定感はなかなか出せない」

「ほとんどの球団が欲しいと思う」

そして、近本がFA権を行使した場合、「人気になるだろうな」とし、「巨人なんかは絶対にほしいだろう。中日もほしいだろうし、ほとんど（の球団が）欲しいと思う」との見解を示した。

スポーツ紙の報道によると、阪神は全力で近本を引き留める姿勢だという。昨オフ、FA権を行使した大山悠輔内野手（30）に対して球団は、5年17億円プラス出来高払いを提示。大山は、巨人との争奪戦の末、阪神に残留した。

球団は近本に大型契約を提示するとみられるなか、高木氏は「（年俸）5億円はくだらないと思う。5億円の4、5年契約」と予想し、こう続けた。

「ソフトバンクもほしいだろうな。1番近本、2番周東（佑京）。逆でもいい。嫌だぞ。ソフトバンクに行くのなら、どこかが手を挙げるとか。やっぱり安定感が1番。ゲームは休まないし、体のサイズ的には小さいが、強さがある。そういう意味ではすごく重宝できる選手」

プロ7年目の今シーズンは、113試合に出場して打率.287、135安打、3本塁打、31打点、27盗塁。打率はリーグ4位で、安打、盗塁はともにリーグトップだ。

スポーツ紙の報道によると、近本はFA権行使の有無について「シーズン中なのでそこまで考えることはない」とし、「どうするかは考えていきたいと思います」と語ったという。