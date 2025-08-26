チャンネル登録者36.6万人の人気女性YouTuber・終わったおのでらさんが2025年8月24日に公開した動画で、自身のYouTubeチャンネルの収益化が停止したことを明かした。

収益化停止の理由は「いまいちわからない」

おのでらさんは「ヤニカス女」を自称し、ヘビースモーカーとしての日常を紹介する動画で人気を集める女性YouTuber。今回の動画では「YouTubeのチャンネル自体の収益化が止まってしまいまして」と切り出した。収益化が停止になった理由は「いまいちわからない」とし、現在YouTube側に申請を行っていると説明した。

収益化が停止となったのは動画撮影時点から3〜4日前とのこと。しかし、おのでらさんはその直前に出掛けた旅行で飛行機に乗る際、空港の喫煙所にスマホを置き忘れて、3日間スマホなしの状態で過ごしたそう。そのため、収益化停止の事実には旅行から帰ってきて初めて気づき、「ガチで私の『終わった』部分ってそこだなと感慨深いですね」と述べた。また、収益化停止に伴い、YouTubeのメンバーシップも利用停止になったとのことで「ご迷惑をおかけしています」と謝罪した。

そして、おのでらさんは「何か仕事をしないといけないですね、さらに。何かやろうかなぁ。アルバイト、何があんのかな？」といい、「この機会でやってみたいのはカフェとか。トリミングとか」「ご飯屋さんのキッチンもやってみたい」「農家とかしようかな。野菜作りてぇ〜」などと、やりたいことを列挙していた。