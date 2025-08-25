¥Ð¥¤¤¤ó¤°¾®Æ½¡¡ºÊ¤¬·Ù»¡½ð¤ÇÂ÷¤µ¤ì¤¿¡ÈÅÁ¸À¡É¤Ë¾×·â¡¡ÌÈµö¤ÎÌ¾»úÊÑ¹¹¤ÎÄó½Ð»þ¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ð¥¤¤¤ó¤°¡×¤Î¾®Æ½±ÑÆó¡Ê49¡Ë¤¬24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÁêÍÕ¥Þ¥Ê¥Ö¡×¡ÊÅÚÍË¸å6¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºÊ¤¬Ì¾»úÊÑ¹¹¤Ç¼«Æ°¼ÖÌÈµö¤Î½ñ¤´¹¤¨¤Î¤¿¤áË¬¤ì¤¿·Ù»¡½ð¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿¶Ã¤¤Î¸ÀÍÕ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö3½µÏ¢Â³¡ª²Æ¤ÎËÌ³¤Æ»¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ª¡×¤ÎÂè3ÃÆ¤È¤·¤Æ½½¾¡¤òË¬¤ì¤¿MC¤ÎÁêÍÕ²íµª¡¢¾®Æ½¡¢¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥Ï¥Ê¥³¡×¤Î²¬ÉôÂç¡£ÇÀ²È¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¿¿²Æ¤Î¿·¤¸¤ã¤¬¥ì¥·¥Ô¡×¤òÅÁ¼ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¾Æ¤¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ìÌÌ¤Ç¡¢²¬Éô¤¬¡Ö¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Û¥¯¥Û¥¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£¿´¤¬¥Û¥¯¥Û¥¯¤·¤¿ÏÃ¡×¤È¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤ò½Ð¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÁêÍÕ¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ï¤â¤¦1¸Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç!¾®Æ½±ÑÆó¡¢·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦!¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯6·î¤Ë°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¾®Æ½¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢²¿²óÌÜ¤À¤è!¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ê¤¬¤é¤â¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£ÁêÍÕ¤¬¡ÖÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿?²¿¤«¡×¤ÈÀ¸³è¤ÎÊÑ²½¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¾®Æ½¤Ï¡Ö±ü¤µ¤ó¤¬¤Í¡¢¾®Æ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤è¡×¤ÈÌ¾»ú¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö·Ù»¡½ð¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÌÈµö¤Î½ñ¤´¹¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾®Æ½¤Ã¤Æ¤µÄÁ¤·¤¤¤¸¤ã¤ó¡£Äó½Ð¤·¤¿»þ¤Ë¡ÈÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ë¤¢¤Þ¤ê°û¤ß¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅÁ¸À¤òÂ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÁêÍÕ¤È²¬Éô¤¬Âç¾Ð¤¤¤¹¤ëÃæ¡¢¾®Æ½¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¾®Æ½¤Ë½ñ¤´¹¤¨¤À¤Ã¤¿¤é¡È¤¢¡¢Â¿Ê¬¤½¤¦¤À¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¡×¤È¥Ð¥ì¤¿ÍýÍ³¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤¿¡£