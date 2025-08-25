【プレミアリーグ第2節】(Hill Dickinson Stadium)

エバートン 2-0(前半1-0)ブライトン

<得点者>

[エ]イリマン・エンディアイェ(23分)、ジェームズ・ガーナー(52分)

<警告>

[エ]ティム・イロエグブナム(39分)、ジェームズ・ガーナー(63分)、キアナン・デューズバリー・ホール(89分)、ベト(90分+5)

[ブ]マクシム・デ・カイパー(28分)、マッツ・ビーファー(40分)、フェルディ・カディオール(90分+1)

観衆:51,759人

三笘薫の豪快ボレーはバー直撃、後半にPK獲得お膳立ても…エバートンがブライトンに完封勝利