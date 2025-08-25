エバートンvsブライトン 試合記録
【プレミアリーグ第2節】(Hill Dickinson Stadium)
エバートン 2-0(前半1-0)ブライトン
<得点者>
[エ]イリマン・エンディアイェ(23分)、ジェームズ・ガーナー(52分)
<警告>
[エ]ティム・イロエグブナム(39分)、ジェームズ・ガーナー(63分)、キアナン・デューズバリー・ホール(89分)、ベト(90分+5)
[ブ]マクシム・デ・カイパー(28分)、マッツ・ビーファー(40分)、フェルディ・カディオール(90分+1)
観衆:51,759人
└三笘薫の豪快ボレーはバー直撃、後半にPK獲得お膳立ても…エバートンがブライトンに完封勝利
