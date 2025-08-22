この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル『即日入寮チャンネル』で、工場転職のプロ・ケンシロウ氏が「【工場 勤務】バックレるとどうなるの？？」と題した動画を公開。現場でよく聞かれる「バックレ（無断欠勤）」のリアルな末路について、自身の経験を交えながら詳しく解説した。



動画では、仕事に行きたくなくなった時の多くの人の心理に触れながら、「『これをやっちゃうと、〇〇経営宣告になっちゃうんですよ。そして、退職金ももらえないです』」と、バックレに潜む大きなリスクを指摘。実際に会社からの鬼のような電話や親への連絡、さらには「会社の人が家まで来るってこともあります」といった予想以上の現象が起きることを警告した。



無断欠勤のさらに重い結末について、ケンシロウ氏は「最悪なケースで、懲戒解雇ですね」と切り出し、「懲戒解雇っていうね、あなたは社会的に問題がないですよっていうレッテルも貼られてるわけだから、次の就職先も見つかりづらい」と強調。特に、「経歴に書かない場合、経歴者証っていう形で、若干詐欺罪みたいな感じなんですよ。なんで、後からバレたとしたら、内定取り消しされたりとか、働けなくなったりっていうリスクも」と、単なるやり過ごしでは済まないと注意を促した。



会社に大きな迷惑をかけるだけでなく、経歴への傷、退職金ゼロのリスク、再就職の困難まで現実的なリスクが並ぶ中で、ケンシロウ氏は「あんまり聞かない事例なんですけれど、あんまりこういう人がいらっしゃるので、そこだけは気をつけていただければ」と呼びかけ。



動画の最後は「バックレたいっていう気持ちはどこから来るのかを相談に乗って、その方がちゃんとキャリアが詰めるような形で案内していただければ」「定食方法や悩み相談も無料で受け付けていますので、気軽に連絡ください」と視聴者に向けて温かなエールで締めくくられた。