23日からはパドレスと首位攻防戦

【MLB】ドジャース 9ー5 ロッキーズ（日本時間22日・デンバー）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は21日（日本時間22日）、敵地・ロッキーズ戦に勝利後の会見で大谷翔平投手に言及。「ショウヘイは大丈夫。明日出場するだろう」と明言した。

この日、大谷は登板翌日とあり、休養日に。試合には出場せず、ベンチから戦況を見守った。チームはカーショーが先発し、5回2/3を投げ3失点で8勝目。打線は5回まで毎回得点を記録し、計12安打9得点で勝利した。「クレイトン（カーショー）は彼らしい投球を続けている。彼が登板するたびに、勝つチャンスを与えてくれる」と指揮官は頷いた。

大谷は20日（同21日）の登板で打球直撃のアクシデントもあり、代打を送られたが、ロバーツ監督は万全を強調。22日（同23日）からの敵地で行われるパドレスとの3連戦には出場することを明言。「このシリーズを引き分けで終え、サンディエゴでのシリーズにいい状態で迎えられる手応えを感じている」と意気込んだ。（Full-Count編集部）