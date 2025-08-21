楽してキレイ維持したーい！（切実）→【50代】に「レイヤーヘア」が推せる♡

スタイリングに時間をかけられない。だけど、手抜きには見せたくない。そんな50代のリアルな悩みに寄り添ってくれるのが、扱いやすく品のある「レイヤーヘア」。広がりを抑えてまとまりやすく、ナチュラルに動きをプラスしてくれるから、自然体の美しさを引き出してくれます。今回は@ofuke_akifumiさんのInstagram投稿から、50代におすすめのレイヤーヘアをご紹介します。

毛流れを整えて魅せるピンクブラウンのレイヤーミディ

ピンクブラウンのやわらかな色味と、ふんわり流れるニュアンスストレートの組み合わせが印象的なレイヤーミディ。たっぷりとレイヤーが入っているため、毛束を後ろに流すだけでも立体感が生まれ、スタイル全体がまとまりよく仕上がっています。落ち着いた中にもほんのり華やかさが漂う、大人のためのレイヤースタイルです。

ひし形フォルムでバランスよく！ くびれシルエットのレイヤーミディ

均等にハネ感が出るようカットされたレイヤーミディ。ベースは外にワンカールで仕上げられており、トップとの高低差がひし形のフォルムを自然に作り出します。透明感のある地毛風カラーはやわらかくなじみ、スタイル全体に軽やかさをプラス。ナチュラルに今っぽさを取り入れたい大人女性におすすめです。

ハイレイヤーで魅せる！ エレガントなボブシルエット

ツヤ感のあるピンクブラウンと丸みを残したボブレイヤーの組み合わせで、上品さが漂います。高めに入れられたレイヤーが自然な動きを生み、全体の厚みを残しつつも、エアリーで立体的な仕上がりに。髪の量やフォルムに悩んでいる人にもおすすめです。

ベージュカラーで軽やかに！ 大人の上品レイヤー

ナチュラルなベージュカラーが上品なレイヤーミディ。レイヤーを効かせた毛流れによって、全体に軽さが出すぎず、まとまりのある印象に仕上がっています。カラーのトーンや質感も相まって、華やかさを含みつつ落ち着いた雰囲気が漂うスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@ofuke_akifumi様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里