Stray Kids（ストレイキッズ）のFelix（フィリックス）が“白王子”のように登場したビューティーブランド「HERA」のあらたなビジュアルが公開された。

【写真】Stray Kidsフィリックスの美しさが輝く「HERA」ビジュアル 【動画】アンバサダー就任ムービー

■スキズ・フィリックスにインスピレーション受けたリップカラー“ブラウニーボーイ”にも反響！

「HERA」は「ソウル発の独創的な美しさを世界に発信する」という理念を持つビューティーブランド。フィリックスのアンバサダー就任は8月中旬に発表されていた。

あらたなビジュアルでフィリックスはレースのインナーにノーカラーの真っ白なジャケットを羽織り、オールホワイトのコーディネートを着用。ブロンドヘアも相まって、まるで王子様のような高貴なムードを漂わせている。

フィリックスが手にしているのは、「リフレクション スキン グロウ クッション ファンデーション」。また唇には「センシュアルヌードグロス」をまとっているが、そのカラーは「#415 BROWNIE BOY」と、ブラウニー作りが得意なフィリックスからインスピレーションを受けたものになっている。

SNSでは「ブラウニーボーイのネーミング最高！」「インスピレーションされたリップすごい！」「お肌の透明感と艶が羨ましい」「色味可愛い」「白王子すぎるピリちゃん…」「美しすぎるよ」「ピリ王子様すぎて…」と反響を集めている。

■スキズ・フィリックスのツヤ肌に注目！