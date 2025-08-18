「圧倒的なスピード、球際、コンタクトの強さには目を見張る」名古屋高の17歳サイドアタッカーがJ２首位クラブへ2026シーズン加入内定
2025年８月18日、名古屋高のMF山下翔大（17歳）が水戸ホーリーホックに加入内定。2026シーズンよりプロのキャリアをスタートさせる。
2008年２月29日生まれの山下は力強いドリブルが魅力のひとつで、サイドアタッカーとして同世代で異彩を放つ。実際、水戸の西村卓朗 GMは「圧倒的なスピード、球際、コンタクトの強さには目を見張るものがあり、特に初速のスピードは見る者をワクワクさせるものを持っている選手です」と評している。
今回の移籍決定を受け、本人は以下のようにコメントしている。
「このたび、2026シーズンより水戸ホーリーホックに加入することが決定いたしました、名古屋高校サッカー部所属の山下翔大です。
練習参加を通じて、選手やスタッフの雰囲気、そしてサッカーに打ち込める素晴らしい環境に強く魅力を感じ、このクラブでプロとしてのキャリアをスタートできることを大変嬉しく思っております。幼い頃からの夢であったプロサッカー選手という舞台に立つことができたのは、家族をはじめ、監督・コーチの方々、そしてともに切磋琢磨してきた仲間たちを含め、これまで支えてくださった多くの方々のおかげです。この感謝の気持ちを忘れることなく、全力で取り組んでまいります。
ここがゴールではなく、新たなスタートラインです。自分の武器であるスピードを活かした突破を磨き続け、チームの勝利に貢献できるよう努力を重ねてまいります。
今後ともご声援のほど、よろしくお願い申し上げます」
今季J２リーグで首位を走る水戸に来季から貴重な新戦力が加わる。「様々なことに愚直に臨む姿勢にも伸びしろを大いに感じています」と西村GMが言うように、類まれなポテンシャルをプロの舞台で発揮してほしい。
構成●サッカーダイジェストTV編集部
