スバルも全固体電池！工場設備でテスト運用を8月に開始

各自動車メーカーがBEV（バッテリーEV）などへの採用にあたって開発を進めている全固体電池。全固体電池は電解質が固体であるため、液漏れや発火のリスクが少ないとされ、BEVのゲームチェンジャーとして期待されている。



その全固体電池を、スバルはエンジンやトランスミッションの生産拠点である群馬製作所 大泉工場にてテスト運用を開始したと2025年8月18日に発表した。



スバルが採用したのは、マクセル株式会社のセラミックパッケージ型全固体電池「PSB401010H」と呼ばれるもの。大泉工場で使用する産業用ロボットおよびプログラマブルロジックコントローラー（プログラムで定められた順序などに従って設備や機械の動きを制御する装置）へ搭載した。



自動車の製造工程を自動化するために導入されている産業ロボットは、メモリを保護するためにバックアップ用電源の多くに充電して繰り返し使用することができない使い切りタイプの一次電池が搭載されている。通常、一次電池を使用する産業機器においては、1～2年程度の期間で定期的な電池交換が必要で、使用済み電池が産業廃棄物として排出されている。



今回、大泉工場において使用している産業用ロボットに全固体電池を搭載することにより、10年以上交換不要な長い電池寿命を生かして、産業廃棄物あんらびに産業用ロボットのメンテナンス工数などを削減を進めていくとしている。



〈文＝ドライバーWeb編集部〉