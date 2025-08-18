ロエベ パルファム銀座で開催♡夏限定ポップアップに注目！

夏の香り旅に誘われたいあなたへ。2025年8月13日（水）～19日（火）、ロエベ パルファムの人気シリーズを一堂に楽しめるポップアップが銀座三越本館地下1階GINZAステージで初開催されます。メインの「パウラズ イビザ」をはじめ、ボタニカルな香りの「Botanical Rainbow」、マドリード発のプレミアムライン、さらにはホームセンツ「トマトリーフ」も並ぶ贅沢空間♡遊び心あるトマトのオブジェもフォトスポットにぴったりです。

香りのアート空間で五感を満たす

銀座三越に、ロエベの世界観が色鮮やかに再現されたポップアップ空間が登場！中心を飾るのは「LOEWE Paula’s Ibiza（ロエベ パウラズ イビザ）」シリーズ。

そのほか、ナチュラルな9種香りが揃う「Botanical Rainbow」、スペイン・マドリードゆかりのジェンダーレスな「Un Paseo Por Madrid」、そして部屋に香り広がるホームセンツから「Tomato Leaves（トマトリーフ）」も並びます。

トマトのインスタレーションは、この空間ならではのフォトジェニックな演出です。

会期限定アイテム＆プレゼントもお見逃しなく

注目の限定アイテムとして「パウラズ イビザ エクレクティック ボディローション100ml」が登場。

さらに、期間中ロエベ パルファム製品を税込10,000円以上お買い上げの方には、オリジナルクッキーをプレゼント（数量限定）です。

銀座三越のGINZAステージにて、8/13（水）～19（火）、営業時間は10時～20時。夏の香り体験に特別な一瞬を♡

この夏はロエベの香りでリフレッシュ♪

この期間限定のロエベ ポップアップでは、香りを巡る贅沢な旅が叶います。限定アイテムやプレゼント企画も充実。

日常を離れて、香りと色彩に包まれた銀座へ足を運んでみてください。新しい香りとの出会いが、夏の思い出をきっと彩ってくれます♡数に限りがありますので、気になる方はお早めにチェックを。