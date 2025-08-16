今買って秋冬まで使える【GU新作】ALL2990円！ 大人向け「トレンドバッグ」コーデ3選
GUでいち早くゲット！ 今買って、秋冬も使える「新作バッグ」3選まだまだ気温が高い夏は、秋物の服を導入するよりも、まずはトレンドのバッグで着こなしをアップデートしてみませんか？ 新作のバッグ3点を、コーディネート例と共にご紹介します。
1. ポケット多めが今っぽい！「ナイロンショルダーバッグ」
「アウトポケットショルダーバッグ」（税込2990円）は、外側に立体的なポケットが複数ついた、今っぽいデザインが特徴的。
「荷物が中でごちゃごちゃに混ざってしまうのが苦手」「常にポーチやインバッグを使って、バッグの中身を整理している」という方にもおすすめ。ナイロン100％素材なので、水や汚れに強いのも使いやすいポイントです。
ショルダーベルトは長さの調整ができるため、肩掛けや斜め掛けでも使えます。きれいめに合わせたいときは、写真のコーディネートのようにベルトを短めにして、ハンドバッグ風に持つのがおすすめ。斜め掛けすると、カジュアルな雰囲気に仕上がります。
カラバリはブラック、ブラウン、シルバーの3色展開。写真の着こなしでは、オーバーサイズの五分袖メッシュニット＆ドット柄のプルオンパンツのブラックコーデに、シルバーのバッグがアクセントになっています。
2. A4サイズも収納できる「ロングベルトバッグ」
「2WAYロングベルトバッグ」（税込2990円）は、A4サイズも楽々入る大きさで、収納力も抜群です。
両開き仕様のジップなので、片手でも荷物の出し入れが簡単です。13cmのマチは幅広過ぎず、肩に掛けても体にフィットして持ちやすいのがポイント。バッグの内側には、小物の収納に便利なポケットもついています。
ベルト部分は短くしてワンハンドルの肩掛けに、伸ばして斜め掛けのショルダーとして、2通りの使い方ができます。メタルのループ金具もついているので、トレンドの大きめチャームなどを自由につけてアレンジすることも可能です。
カラバリはブラック、ブラウン（明るめ）、ブラウン（暗め）、ダークブラウンの計4色です。落ち着いた光沢感のある素材やスエード調の素材など、カラーによって生地の風合いが異なるので、好みに合わせて選べます。
写真はホルターネックのタンクトップ＆メンズのブロードシャツに、スリムフレアジーンズという着こなし。そこにバッグとシューズを黒でプラスして、ブルー系のグラデーションコーデを引き締めています。
3. パイソン柄もある！ 小さめの「スクエアバッグ」
「スクエアフラップショルダーバッグ」（税込2990円）は、マットなレザー調素材にゴールド金具の組み合わせの「高見えするバッグ」。マチつきのスクエア型シルエットで内ポケットは2つあり、ミニ財布やスマホ、リップなどの小物もすっきり収納できます。
カラバリは無地のブラック、ブラウンに、写真のパイソン柄のベージュという計3色です。
写真では、白のTシャツにネイビーのラップスラックス、ブラウンのバッグを合わせたコーディネート。
スクエア型のバッグはきちんと感をプラスしてくれるため、大人のTシャツコーデにも相性が良く、カジュアルコーデをきれいめに仕上げてくれます。
ぜひ参考にしてみてくださいね！
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)