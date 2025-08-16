ACLEの大会日程が発表!! 初参戦・町田はホーム開幕、広島は初戦から豪州アウェーに
AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)の試合日程が16日、日本サッカー協会(JFA)から発表された。初のアジア挑戦となるFC町田ゼルビアは町田市立陸上競技場(Gスタ)で開幕し、FCソウル(韓国)と対戦。昨季Jリーグ王者のヴィッセル神戸は上海海港(中国)、昨季2位のサンフレッチェ広島はメルボルン・シティ(オーストラリア)とのアウェーゲームから始まる。
昨年から大会方式が変わったACLEはアジア最高峰のクラブトーナメント。東西12クラブずつがそれぞれUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)と同じスイス方式のリーグステージに参加し、各8試合ずつを行い、成績上位8チームがラウンド16に進出する。
組み合わせ抽選は15日に実施。同国対決がないため日本勢は3チームともに対戦相手は同じで、蔚山HD、FCソウル、江原FC(以上、韓国)、上海海港、上海申花、成都蓉城(以上、中国)、メルボルン・シティ(オーストラリア)、ジョホール・ダルル・タクジム(マレーシア)とそれぞれ対戦することが決まっている。
組み合わせ抽選会ではホーム&アウェーの対戦カードまで決まっていたが、この日は試合日程が新たに発表された。日本勢の日程は以下のとおり。
第1節
2025年9月16日(火)
メルボルン・C 17:45 広島 [メルボルン]
町田 19:00 FCソウル [Gスタ]
2025年9月17日(水)
上海海港 20:15 神戸 [浦東]
第2節
2025年9月30日(火)
広島 19:00 上海海港 [Eピース]
ジョホール 20:15 町田 [ジョホール]
2025年10月1日(水)
神戸 19:00 メルボルン・C [ノエスタ]
第3節
2025年10月21日(火)
蔚山HD 19:00 広島 [蔚山]
上海海港 20:15 町田 [浦東]
2025年10月22日(水)
江原FC 19:00 神戸 [春川]
第4節
2025年11月4日(火)
広島 19:00 江原FC [Eピース]
町田 19:00 メルボルン・シティ [Gスタ]
2025年11月5日(水)
神戸 19:00 蔚山HD [ノエスタ]
第5節
2025年11月25日(火)
江原FC 19:00 町田 [春川]
成都蓉城 20:15 広島 [成都]
2025年11月26日(水)
上海申花 20:15 神戸 [上海]
第6節
2025年12月9日(火)
神戸 19:00 成都蓉城 [ノエスタ]
町田 19:00 蔚山HD [Gスタ]
2025年12月10日(水)
広島 19:00 上海申花[Eピース]
第7節
2026年2月10日(火)
神戸 19:00 FCソウル [ノエスタ]
広島 19:00 ジョホール[Eピース]
上海申花 20:15 町田 [上海]
第8節
2026年2月17日(火)
町田 19:00 成都蓉城 [Gスタ]
FCソウル 19:00 広島 [ソウル/W杯]
ジョホール 20:15 神戸 [ジョホール]
