35ºÐ¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¸ø³«¤Ë¥Í¥Ã¥È¤¶¤ï¤Ä¤¯¡ÖºÇ½é¤âÁ´Á³Èþ¿Í¤µ¤ó¡×¡Ö¥ì¥Ù¥ë¹â¤¤¡×¡¡½ÇÉã¤ÏÍÌ¾¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È
Ê¼¸Ë¸©É±Ï©»Ô¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°Ãæ¤Î¥í¡¼¥«¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖKRD8¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼µÜÏÆÉñ°Í¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¤¬8·î15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥á¥¤¥¯Á°¸å¤Î´é¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖºÇ½é¤âÁ´Á³Èþ¿Í¤µ¤ó¡ª¡×ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¹¤Ã¤Ô¤ó´é
µÜÏÆ¤µ¤ó¤Ï¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ë¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿¼Ì¿¿¤È¡¢¥Õ¥ë¥á¥¤¥¯¤ÈÇÉ¼ê¤Ê°áÁõ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¼Ì¿¿¤òÆ°²è»ÅÎ©¤Æ¤Ë¤·¤ÆÅê¹Æ¡£¡Ö¿È¤Ê¤ê¤È»ÑÀª¤Ã¤ÆÂçÀÚ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤â¤Ä¤±¤¿¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡ªÅØÎÏ¤Î»òÊª¤Ç¤¹¤è¡ª¡ª¡×¡ÖÅØÎÏ¤È°Õ¼±¤ÏÂç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥á¥¤¥¯¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤è¤Ê¤¡¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¤·¤ã¤ì¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖºÇ½é¤âÁ´Á³Èþ¿Í¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤â¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¡×¡Ö¤¹¤Ç¤Ë²Ä°¦¤µ´¶¤¸¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¡¢ÁÇ´é¤¬¤¹¤Ç¤ËÈþ¤·¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¡¢°áÁõ¤«¤é¤Î¤¾¤¯ÃÃ¤¨¾å¤²¤¿Ê¢¶Ú¤ò¸«¤Æ¡¢¡ÖÊ¢¶Ú¥¨¥°¤¤¡×¤È¶Ã¤¯À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
µÜÏÆ¤µ¤ó¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¿ØÆâÃÒÂ§¤µ¤ó¤Î¤á¤¤¡£