Maison de FLEUR×サンリオ『はなまるおばけ』記念コレクション登場

Maison de FLEURから、サンリオの人気キャラクター『はなまるおばけ』との初コラボコレクションが登場します。お誕生日の8月7日を記念し、リボンやフリルをあしらったバッグやポーチ、チャーム全5型をラインアップ。大人可愛いデザインとキャラクターの愛らしさが融合した、ここでしか手に入らない受注限定アイテムです。

はなまるおばけをモチーフにした全5型アイテム

はなまるおばけ 2Wayフリルハンドルトート

はなまるおばけ スクエアフリルハンドルトート

今回のコレクションは、淡いクリームやライトイエローを基調に、『はなまるおばけ』の愛らしさを詰め込んだ全5型。

2Wayフリルハンドルトート（8,000円）やスクエアフリルハンドルトート（8,800円）は、ブランド定番のフリルハンドルと、キャラクター＆チェリー柄の裏地が魅力。

カラー：Light Yellow

はなまるおばけ ロングポーチ

カラー：Light Yellow

はなまるおばけ ラウンドポーチ

はなまるおばけ チャーム

さらに、同柄のロングポーチ（4,400円）、ふわふわ素材のラウンドポーチ（5,000円）、イエローリボン付きのチャーム（3,700円）も揃います。

カラー：Cream

【Green Parks×ハイキュー!!】烏野＆音駒カラーで楽しむ限定服

受注は8月31日まで！今だけの特別感を楽しんで



受注販売は8月7日(木)から8月31日(日)まで、「STRIPE CLUB」とZOZOTOWNにて受付。お届けは12月上旬～中旬を予定しています。

バッグやポーチは裏地や素材にもこだわりが詰まっており、ファッションのアクセントとしてはもちろん、贈り物にもぴったり。

『はなまるおばけ』ファンはもちろん、大人可愛い小物を探している方にもおすすめです。

まとめ♡愛らしいデザインで毎日にハナマルを

Maison de FLEUR×サンリオ『はなまるおばけ』コレクションは、癒しと可愛さを同時に感じられる特別なラインアップ。

リボンやフリルのディテール、淡い色合い、キャラクターの優しい表情が、日常にそっと彩りを添えてくれます。

自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったりな限定アイテムで、毎日をもっとハッピーに♪受注期間を逃さず、ぜひチェックしてみてください。