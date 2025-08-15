「NO」と言えない自分もイヤ。やりたい放題の友人を許してしまう、私の心の葛藤【ママリ】

この漫画は、主人公セミ(＠semi_no_mai)さんが20年以上の親友だった世羅・星佳との関係に悩み、その後彼女たちと絶縁するまでを描いています。何でも許し合える友人同士というのはいるかもしれません。ちょっとくらい失礼なことがあってもお互いさまで済ませられるのであればいいですが、誰かがしんどい思いをしたり負担に感じていたりするのなら礼を失し過ぎるのもよくないですよね…。

主人公のセミは幼稚園のころからの友だちである世羅・星佳と今も仲良くしています。セミは東海地方にある実家を出て、今は東京で1人暮らしをしていますが、他の2人は関東地方に1人、地元に1人と今はバラバラの場所にいます。





親友2人の「あり得ない行動」に、いちいち注意するのがツライ

セミ以外の2人は遅刻癖がひどく、一緒に遊ぶ時はセミが腹を立てることが多かったのですが、それでも3人でいると楽しい時間が過ごせるのでセミは友人関係を絶つことなく過ごしていました。今回、東京で3人が集まることになり、セミの家が集合場所になったのですが…？

©semi_no_mai

©semi_no_mai

©semi_no_mai

©semi_no_mai

©semi_no_mai

©semi_no_mai

©semi_no_mai

©semi_no_mai

©semi_no_mai

©semi_no_mai

©semi_no_mai

©semi_no_mai

©semi_no_mai

©semi_no_mai

©semi_no_mai

©semi_no_mai

キャリーを床に直置き、ベッドの上の机…自分の家で自分自身がやることならいいのかもしれませんが、他の人の家で無断でやることではないのではないでしょうか。こうしたところの気遣いができなくなると、いくら仲が良くても「あれ？」が積もり積もる気がしますね。



しかし「遊んでいると楽しい」ということで、セミさんは2人との友人関係を続けていきます。そうした「あれ？」が気にならないでいられる関係なら良いのですが、どうしても心に残ってしまうようであれば、早めにフェードアウトしていくのも1つの勇気なのかもしれませんね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）