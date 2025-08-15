◇セ・リーグ 巨人―阪神（2025年8月15日 東京D）

巨人の坂本勇人内野手（36）が15日の阪神戦（東京D）で1カ月ぶりとなる3号3ラン。史上48人目の通算300本塁打に「あと2」と迫った。

2試合連続でベンチスタートとなったが、0―4で迎えた6回だった。2死一、三塁の場面で2番手左腕・横川の代打に登場。相手先発左腕・伊藤将がフルカウントから投じた6球目、内角カットボールを完璧に捉えると、打球は左翼スタンド上段に吸い込まれた。

打った瞬間それと分かる当たりに、坂本は確信歩きでしてやったり。千両役者の豪快な一発に東京ドームのボルテージも上がった。

坂本は7月11日のDeNA戦（横浜）で1―1の延長11回に10年ぶり4番弾、「4番・三塁」としては初の一発となる決勝2号ソロを相手5番手右腕・颯から左翼スタンドに放っており、それ以来35日ぶりの今季3本目となった。

また、坂本はこの一発が自身の持つ現役最多とNPB単独11位記録を更新する通算2444安打目。通算2452安打した土井正博（西武）のNPB歴代10位記録に「あと8」、通算2471安打した長嶋茂雄（巨人）の同9位記録には「あと27」としている。

なお、坂本はそのまま三塁守備に就いている。

▼坂本 1点差まできたので、まずは追いつけるように頑張ります。