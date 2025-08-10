いわきvs磐田 スタメン発表
[8.10 J2第25節](ハワスタ)
※18:00開始
主審:窪田陽輔
<出場メンバー>
[いわきFC]
先発
GK 23 佐々木雅士
DF 2 石田侑資
DF 4 堂鼻起暉
DF 5 白井陽貴
MF 7 石渡ネルソン
MF 8 柴田壮介
MF 24 山下優人
MF 27 山中惇希
MF 32 五十嵐聖己
FW 28 キム・ヒョンウ
FW 38 熊田直紀
控え
GK 39 ジュ・ヒョンジン
DF 17 山田裕翔
DF 35 深港壮一郎
MF 14 山口大輝
MF 15 加瀬直輝
MF 19 大西悠介
MF 20 加藤悠馬
FW 41 K. Tanaka
監督
田村雄三
[ジュビロ磐田]
先発
GK 1 川島永嗣
DF 3 森岡陸
DF 8 為田大貴
DF 38 川口尚紀
DF 52 ヤン・ファンデンベルフ
MF 6 金子大毅
MF 7 上原力也
MF 33 川合徳孟
FW 9 渡邉りょう
FW 23 ジョルディ・クルークス
FW 71 倍井謙
控え
GK 21 三浦龍輝
DF 2 川崎一輝
DF 4 松原后
DF 5 江崎巧朗
DF 36 リカルド・グラッサ
MF 18 井上潮音
MF 39 角昂志郎
FW 16 グスタボ・シルバ
FW 20 佐藤凌我
監督
ジョン・ハッチンソン
