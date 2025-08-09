1点を追う5回に大谷が二塁打で出塁→ベッツが1か月ぶりの12号2ラン

【MLB】ドジャース 5ー1 Bジェイズ（日本時間9日・ロサンゼルス）

ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が8日（日本時間9日）、本拠地で行われたブルージェイズ戦の第3打席で逆転の12号2ランを放った。不振に苦しむ男が約1か月ぶりに放ったアーチに、ファンからも歓喜のコメントが多かった。

1点を追う5回だった。2死から大谷がサイ・ヤング賞3度を誇るマックス・シャーザー投手のスライダーを右中間に弾き返すエンタイトル二塁打で出塁。続くベッツは甘く入ったスライダーを逃さず、完璧に捉えて左翼席に運んだ。本拠地は割れんばかりの大歓声に包まれた。

今季は不振に陥り、打順も1番や2番に座るなど試行錯誤。5日（同6日）のカージナルス戦では6回に左翼線二塁打を放ち、これが26打席ぶりの安打だった。そして7月5日（同6日）以来、1か月ぶりに飛び出した一発に両手を上げてフリフリ。さらに“デコルテポーズ”も飛び出すなどご機嫌。本塁付近で出迎えた大谷もうれしそうだった。

ファンは「ベッツの笑顔と大きい喜びのフリフリが嬉しい」ベッツの笑顔、沁みた」「ベッツ復活の2ラン！ これは泣ける」「やっぱりベッツにはこうであってもらいたい」「みんな笑顔でいいね！」「完全復活か？」「おかえり！」「もう心配ないね！」などと反応していた。（Full-Count編集部）