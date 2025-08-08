Ãæ´ÝÍº°ì¤È·ëº§¤Î¸µÆü¥Æ¥ì¥¢¥Ê¡ÖÆÈ¤êÎ©¤Á¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤Î°ÕÌ£¿¼È¯¸À¡©¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³
¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ºûºêÎ¤ºÚ¡Ê33¡Ë¤¬8Æü¡¢TOKYO MX¡Ö5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢º£¸å¤Î»Å»ö¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ºòÇ¯11·î°ÊÍè¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÈÖÁÈ½Ð±é¡£ËÁÆ¬¤Ç¥ß¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¤«¤é¡Ö¥ß¥»¥¹Ãæ´Ý¡×¤È¡¢ºòÇ¯1·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿Ãæ´ÝÍº°ì¤ÎÌ¾¤ò¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥ß¥Ã¥Ä¤«¤é¤Ï¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹ÉôÄ¹¡¢ËÅÄ¤µ¤ó¡¢Æü¥Æ¥ì¤ò¤ª¤ä¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¡¢6·îËö¤ÇÆü¥Æ¥ì¤òÂà¼Ò¤·¤¿ËÅÄ½ç»Ò¥¢¥Ê¤ÎÏÃÂê¤òÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤¿¤¿¤ß¤«¤±¤é¤ì¡¢ºûºê¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤¹¤«¤µ¤º¥ß¥Ã¥Ä¤«¤é¡Ö¸«¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤«¤Ö¤»¤é¤ì¡¢ºûºê¤Ï¡Ö¤¨¡Á¤É¤¦¤·¤è¤¦¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
ºòÇ¯¤ÎÆ±ÈÖÁÈ°ÊÍè¤ÎÀ¸ÊüÁ÷½Ð±é¤È¤¤¤¦ºûºê¤Ï¡Ö¥ß¥Ã¥Ä¤µ¤ó¤Ë²¿¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¶ÛÄ¥¤·¤¿ÍÍ»Ò¤â¡£¥ß¥Ã¥Ä¤Ë¡Ö¥ß¥»¥¹´¶¤â¤À¤¤¤ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤Í¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢ºûºê¤Ï¡ÖÆÈ¤êÎ©¤Á¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÈùÌ¯¤Ê°ÕÌ£¤Ë¤â¼è¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤ÇÀë¸À¡£¥ß¥Ã¥Ä¤¬¤¹¤°¤Ë¡Ö¤¨¡©¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤â°ì½ÖÄÀÌÛ¤·¤Æ¶õµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¡¢ºûºê¤Ï¡Ö¤¨¡¢°ã¤¦°ã¤¦¡¢¤Ê¤ó¤«¤ä¤À¤ä¤À¤ä¤À¡£°ã¤¦°ã¤¦°ã¤¦°ã¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÏµÇâ¤·¤¿¡£
ºûºê¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤Á¤ã¤ó¤È°ì¿Í¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¿¿°Õ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢¥ß¥Ã¥Ä¤Ï¡Ö°ì¿Í¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¡©¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¶¯Ä´¡£ºûºê¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¤ä¤À¡¢°ã¤¦°ã¤¦¡¢°ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¹¤ë¤È¡¢¥ß¥Ã¥Ä¤Ï¡Ö°ì¿Í¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£°ì¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤¿¤¤¡£»ä¤Ï²È¤ò½Ð¤ë¡×¤ÈÏ¢¸Æ¤·¡¢¥¤¥¸¥ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤ÇMC¤Î³À²ÖÀµ¤¬¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¤ä¤á¤í¡×¤È¥ß¥Ã¥Ä¤òÀ©¤¹¤È¡¢¥ß¥Ã¥Ä¤Ï¡ÖÀÚ¤ê¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¾éÃÌ¤â¡£ºûºê¤Ï¡Ö°ã¤¦°ã¤¦°ã¤¦¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¤·¡¢³À²Ö¤Ï¡Ö¤É¤ÎÀÚ¤ê¼è¤ê¤â´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª2Ê¬¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤ÎÀöÎé¤ò¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£