この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【個人事業・経営者必見】これ知らないと倒産よりも遥かにヤバいことになります。法人と個人の赤字の違いを絶対に知ってください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」の市ノ澤翔氏が、「【個人事業・経営者必見】これ知らないと倒産よりも遥かにヤバいことになります。法人と個人の赤字の違いを絶対に知ってください。」と題した動画を公開。動画内で市ノ澤氏は、個人事業主が赤字を出すことの深刻さや、法人と個人の違いについて分かりやすく解説した。



動画冒頭、市ノ澤氏は「個人事業主で赤字ということは、生活が破綻しているという状態なんで、赤字の方がいいよね、のはずがない」と強調。リスナーから「個人事業主の赤字は法人の赤字よりも危ないのですか？」との問いには、「個人事業主の赤字はやばいね。それはもう、生活が成り立ってないってことだからね」と警鐘を鳴らした。



続いて、法人と個人事業主の法律的な違いや税制面の違いについても丁寧に解説。「個人で事業をやっていると、利益の全てが個人の所得。所得税は高くなりがち。法人だと法人税の対象になるけれども、赤字でも最低限の法人住民税などがかかる」と説明した。



本題である「個人事業主が赤字を出すと超危険な理由」については、「個人事業主としての利益が全て自分の所得になる。これが赤字だと、生活に回すお金がゼロ、もしくはマイナスになり、本当に成り立たない」と指摘。さらに「SNSで派手に遊んでいるのに実は赤字だと、“どうやって生活しているの？”と税務署にマークされやすい。利益が出ているのに赤字にして脱税していると疑われ、調査対象になる」と注意喚起した。



税金面だけで法人化を選ぶのは危険だとも指摘。「税負担が減るからと法人化をすると、思わぬ手続きや経費がかかることもある。今後どんどん事業を大きくしたい場合にこそ法人は選択すべき」とアドバイスした。



最後に“赤字に陥らないための対策”についても言及。「個人事業主は生活費と事業のお金を絶対に分けること。赤字出せば税金かからないからラッキーなんて次元が低すぎる」「だったら事業やらないで生活保護もらったほうがいい。独立したからには利益出して、良い暮らしを目指してほしい」と語った。



動画の締めくくりでは「法人だろうが個人だろうが、赤字は絶対的に悪。税金はかからないかもしれないけど、それより大事なものを失う。特に人を雇う場合はその責任も大きい」と力説し、「本日の黒字格言は、“赤字が良い”なんてことは絶対にない、ということを肝に命じていただきたい」と締めくくった。