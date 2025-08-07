【新華社ウルムチ8月7日】中国新疆ウイグル自治区ウルムチ市の各風景区は今年上半期（1〜6月）、特色ある文化資源を深く掘り下げ、没入型の文化・観光体験を提供することで、観光客の滞在時間を延ばし、街の魅力をじっくり味わってもらうことに成功した。「記念撮影」から「没入型体験」まで、ウルムチの観光業は爆発的な成長ぶりを見せている。

新疆国際大バザール風景区では6月中旬以降、1日当たりの来場者数が何度も「10万人超え」を記録した。

「馬上の結婚式」イベントは、特色ある文化・観光体験の場を街路に移したもので、馬に乗った新郎一行が新婦を迎えに行く華やかな光景は、多くの観光客の目をくぎ付けにしている。祝福の歌と踊りが雰囲気を盛り上げる中、観光客は古代シルクロードの婚礼習俗を臨場感たっぷりに味わうことができる。

ウルムチ市の新たな文化的ランドマークとして建設され、地元の天山に自生する希少な高山植物「天山雪蓮花」を模した外観を持つウルムチ文化センターでは、多彩な文化イベントが実施され、毎週魅力的な演目が上演されている。今年1月以降、ウルムチ市博物館は延べ62万人の来館者を迎え、この都市の歴史と文化を紹介する新たな窓口となっている。

今年上半期、同自治区を訪れた観光客は前年同期比11.2％増の延べ1億3千万人に達し、観光客の消費額は11.6％増の1425億6千万元（1元＝約21円）となった。

オンライン旅行大手、携程旅行網（シートリップ）が発表した2025年夏季の世界人気旅行先ランキングでは、自治区内の都市が大きく順位を上げ、ウルムチは今年の新たな人気旅行先として浮上している。（記者/白志強、劉玉婷、丁源）