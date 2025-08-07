【自業自得】友人「不倫相手の奥さんから連絡が…」自分が悪いんでしょと思うのは私だけ？【ママリ】
友人といえども理解できない部分はありますよね。この記事では、友人から不倫に関する相談を受けたという投稿を紹介します。不倫相手の妻から不倫のせいで生活がままならず病院に通っていると連絡が来たと相談を受けた投稿者さん。謝罪し、お金で解決するべきと感がている投稿者さんに対し、当事者である友人は少し考えが違ったようで…。
どんな理由があれど不倫は許されるものではないですし、友人が不倫をしていたと知ったらショックですよね。妻から連絡が来るなんてドラマのような展開ですが、投稿者さんと友人では不倫や不倫がバレたことに対して考えに大きな違いがあるようですね。
不倫に共感するというのはいくら友人でも難しいものがありますよね。しかも相手の家族に影響が出ているとわかってもまだ反省していない様子を見てしまうとかける言葉も見つからないのではないでしょうか。
友人が不倫をしていた…
友人が不倫をしていたようで、相談されました💦
相手の奥さんから連絡がきて、不倫のせいで
生活が一変してしまい、仕事も子育ても出来ずに
病院に通っている。
と辛い気持ちが長文が送られてきて、どうしよう
と。。
私は不倫反対ですし、誠意を持って謝り
お金で解決してもらうしかないと思います。
本人は、自分の旦那に言ってよ！って気持ちで怒ってましたが、正直それは違うでしょ。。
と思ってしまい、自業自得としか思えず
かける言葉がありませんでした。。
妻が苦しんでいるのを知っても反省する様子がまるでない友人にがっかりしてしまいますし、かといって説教をする気持ちにもなれませんよね。
不倫を反省していない友人に対してさまざまな声が
この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。
失礼ですがとんでもないご友人ですね…。
反省している、と言うならまだしも。
私なら既読スルー、もしくはブロックしてしまうかも。
同様の相談された友人と縁を切ったことがあります。
向こうは、ただ共感して欲しかったみたいですが、甘いですよね。
慰謝料養育費、相手の人生全部飲み込む覚悟で不倫しろや！って思います。
友人といえども分かり合えないこともありますし、関わりたくないこともありますよね。今後も友人でいたいと思うような存在であれば不倫の話は聞きたくないとハッキリ伝えてもいいと思いますし、不倫の件が片付くまで距離をおくといのも一つではないでしょうか。
