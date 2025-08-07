【自業自得】友人「不倫相手の奥さんから連絡が…」自分が悪いんでしょと思うのは私だけ？【ママリ】

Ⓒママリ

友人が不倫をしていた…

どんな理由があれど不倫は許されるものではないですし、友人が不倫をしていたと知ったらショックですよね。妻から連絡が来るなんてドラマのような展開ですが、投稿者さんと友人では不倫や不倫がバレたことに対して考えに大きな違いがあるようですね。



妻が苦しんでいるのを知っても反省する様子がまるでない友人にがっかりしてしまいますし、かといって説教をする気持ちにもなれませんよね。

不倫を反省していない友人に対してさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

失礼ですがとんでもないご友人ですね…。

反省している、と言うならまだしも。

私なら既読スルー、もしくはブロックしてしまうかも。

qa.mamari.jp

同様の相談された友人と縁を切ったことがあります。

向こうは、ただ共感して欲しかったみたいですが、甘いですよね。

慰謝料養育費、相手の人生全部飲み込む覚悟で不倫しろや！って思います。

qa.mamari.jp

不倫に共感するというのはいくら友人でも難しいものがありますよね。しかも相手の家族に影響が出ているとわかってもまだ反省していない様子を見てしまうとかける言葉も見つからないのではないでしょうか。



友人といえども分かり合えないこともありますし、関わりたくないこともありますよね。今後も友人でいたいと思うような存在であれば不倫の話は聞きたくないとハッキリ伝えてもいいと思いますし、不倫の件が片付くまで距離をおくといのも一つではないでしょうか。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）