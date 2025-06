Penthouse初の日本武道館ライブ、2026年3月に開催決定

Penthouse(ペントハウス)の日本武道館ライブ「Penthouse ONE MAN LIVE in 日本武道館 "By The Fireplace"」が、2026年3⽉16⽇(月)に開催される。

Penthouse、自身初の日本武道館ライブが開催決定

R&B/ソウルやジャズ、ファンク、ゴスペルといった様々な音楽ジャンルの要素を取り入れつつ、オリジナリティ溢れるサウンドを紡ぎ出しているPenthouse。今回開催が決定した「Penthouse ONE MAN LIVE in 日本武道館 "By The Fireplace"」は、Penthouseにとって自身初となる武道館公演だ。

全国5都市と台北を合わせて全6公演を行うワンマンライブツアーの東京公演。全席チケットソールドアウトの超満員で迎えた東京国際フォーラム ホールAにて、結成当初の楽曲から際新曲まで次々と披露。本編終了後にこれまでのバンドの軌跡を辿った映像が披露されたのち、アンコールMCにてサプライズで発表された。

メンバーコメント

■浪岡真太郎(Vo,Gt)

音楽をやっている人間なら誰もが夢見るステージ、遂に立てることが決まって本当にうれしいです。ありがとうございます。

でもまだ通過点だと思っています。もっともっとたくさんの人に聴いてほしいしもっと大きな会場でライブやりたい。そのためには僕たちの頑張りはもちろんですがみんなの応援も不可欠なので、まだまだPenthouseについてきてもらえると嬉しいです!



■大島真帆(Vo)

まさかバンドを始めた時には武道館に立てる日が来るなんて思ってもいなかったので、私たちみんな本当にびっくりしています。バンドとしても一つの節目、記念すべき一日になると思うので、絶対また会いに来てほしいです!

開催概要

「Penthouse ONE MAN LIVE in 日本武道館 "By The Fireplace"」

開催日:2026年3⽉16⽇(月)

時間:開場18:00 / 開演19:00

会場:日本武道館(東京都千代田区北の丸公園2-3)



<チケット>

■ファンクラブ「Pentclub」会員先行予約受付

受付期間:6月12日(木)21:00〜6月30日(月)23:59



【問い合わせ先】

ホットスタッフ・プロモーション

TEL:050-5211-6077(平日 12:00〜18:00)

外部サイト