6月、7月にカムバックを控える、KISS OF LIFE(キスオブライフ)、ITZY(イッチ)、TWICE(トゥワイス)が、それぞれストレートのロングヘアで揃えたコンセプトフォトやティザー映像を公開して注目を集めている。

【画像】メンバー全員がストレートロングヘアで揃えたビジュアルを披露(①-③キオプ④ITZY)⑤-⑦お揃いヘアで双子感溢れるアイリーンとスルギ【動画】全員が黒髪ストレートロング姿のTWICE

■KISS OF LIFEは茶髪のストレートロング×シースルーバングで軽やかに

KISS OF LIFEは、6月9日にリリースする4thミニアルバム『224』のコンセプトフォト「L.H.K Ver.2」で、茶髪のストレートロングヘアで登場。前髪は目の上ギリギリで切り揃えられたシースルーバングで軽やかなイメージだ。

衣装は、NATTY(ナッティ―)が着用した赤茶のパンツ以外、全員がブラックとシルバーで揃えている。

■ITZYはブロンドのストレートロング×ワンレンでクールに

KISS OF LIFEと同じく、6月9日に10th Mini Album『Girls Will Be Girls』でカムバックを控えるITZYは、4つのコンセプトフォトを公開。ラストに公開されたコンセプトフォトでは、全員がブロンドのストレートロングヘアで登場した。前髪はセンターに分けられたワンレングス。衣装はオールブラックで、ミニ丈のボトムスにレースアップのニーハイブーツを合わせ、クールな印象を放っている。

■TWICEは黒髪ストレートロングでお人形さんビジュに

7月11日に4thフルアルバム『FOUR』をリリースするTWICEは、5月にティザー映像を公開。メンバー全員が揃って黒髪のストレートロングヘアで登場し、お人形さんのようなビジュアルで話題になった。

鮮やかなロイヤルブルーのトップスに「FOUR」と書かれたミニスカートを履いており、ハイヒールを履いて堂々とポーズを取った映像は、約3年8ヵ月ぶりとなるフルアルバムへの期待を高めた。

■Red Velvetアイリーン&スルギは双子感溢れるビジュアルに

Red Velvet(レッドベルベット)のIRENE(アイリーン)とSEULGI(スルギ)は、ユニットとして5月26日にリリースした2ndミニアルバム『TILT』で、お揃いのヘアスタイルを披露。黒髪ボブやウェービーなロングヘア、ブロンドと茶髪のストレートロングなど、様々なヘアスタイルで、双子のような雰囲気を漂わせた。

カムバックを前にいくつものコンセプトフォトを発表し、様々なビジュアルを披露してファンの期待を膨らませるKPOPスターたち。SNSでは特に、6月9日の同日にカムバックを控えるKISS OF LIFEとITZYへのコメントが多く見られ、「ITZYちゃんもキオプちゃんもメンバーお揃いの髪色髪型でくるわぁ」「キオプとイッチの同時カムバ熱い」「みんなロングでかわいい」など、注目が注がれている。