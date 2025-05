【ゴジラ(1989)】 9月 発売予定 価格:9,350円

コトブキヤは、プラモデル「ゴジラ(1989)」を9月に発売する。価格は9,350円。

本製品は、同社が新たに展開する、怪獣やモンスターを中心とした固定プラモデルシリーズ「極獣造形(きょくじゅうぞうけい)ABSOLUTE STRUCTURE」の第1弾として、1989年公開の映画「ゴジラVSビオランテ」より「ゴジラ(1989)」を固定プラモデルで商品化したもの。

原型制作は「ZO MODELS」が担当しており、立体化にあたっては劇中イメージを再現することを目指し、頭頂部から尻尾の先端までの流れる様な佇まいを忠実に造形。口内の緻密な造形や、爪先・体表の質感・各背ビレのディテール等の細部に至るまで徹底してこだわり、プラモデルとして再現している。

また組み立てるだけで、まるで劇中からそのまま登場したかのような圧倒的な存在感を実現できる。

さらにコトブキヤショップで予約すると、限定特典として同スケールの「スーパーX2」が追加で付属する。

「ゴジラ(1989)」

コトブキヤショップ限定特典「スーパーX2」

仕様:プラモデル スケール:ノンスケール サイズ:全高 約200mm 素材:PS

