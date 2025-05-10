Ä¹Í§Í¤ÅÔ¤Ï¤Ê¤¼ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ìÂ³¤±¤ë¡©¡¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡ÈÁª¹Í´ð½à¡É¤È¡È¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÉ¬Í×À¡É
¡¡2025Ç¯£µ·î10Æü¤ËÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿J£±¥ê¡¼¥°Âè16Àá¡¢FCÅìµþÂÐ¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸ÍÀï¤ò»ë»¡¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡¦¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¤Ë°Ï¤ß¼èºà¤ËÂÐ±þ¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Îµ¡²ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢°Ê²¼¤Î¼ÁÌä¤ò¤·¤¿¡£¡ÖÄ¹Í§¡ÊÍ¤ÅÔ¡ËÁª¼ê¤Ïº£µ¨¡¢FCÅìµþ¤ÇÀäÂÐÅª¤Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ï¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÎÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁª¹Í´ð½à¤ò²þ¤á¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡×¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿É½¾ð¤Ç²óÅú¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛÈþ½÷¤¬¤º¤é¤ê!! ¿¿Ìî·ÃÎ¤ºÚ¡¢Ê¿°¦Íü¡¢¹âÍüÎ×¡Ä¿·µìÆüËÜÂåÉ½¤ò»Ù¤¨¤ë¡É¥¿¥ì¥ó¥È&¥â¥Ç¥ë¤ÎºÊ¤¿¤Á¡É
¡Ö´ð½à¤Ï¹ñºÝ¥ì¥Ù¥ë¤ÇÀï¤¨¤ëÁª¼ê¡¢ÀïÎÏ¤È¤Ê¤êÆÀ¤ëÁª¼ê¤ò¾·½¸¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Î¾õ¶·¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»þ¤È¤·¤Æ¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ò¾·½¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÏÂº²¤òÅÁ¤¨¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤É¤¦¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¿´¹½¤¨¤Ç¤¤¤ë¤Ù¤¤«¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ÎÆâ³°¤Ç»ÑÀª¤ÈÂÖÅÙ¤ò¼¨¤¹¤¦¤¨¤Ç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬É¬Í×¤Ê»þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¾õ¶·¼¡Âè¤Ç¡¢¼ã¼ê¤âµ¯ÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¾¡Éé¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é·Ð¸³¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡£¤¿¤À¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î¥Ù¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ù¥¹¥È¤òÁª¤Ö¡£¤½¤Î»þ¤Î¥Ù¥¹¥È¤Ï¾õ¶·¤ÇÊÑ¤ï¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¿ô¿ÍÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡¡£¶·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ºÇ½ªÍ½Áª¡£Ä¹Í§¤Ï²Ì¤¿¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤ë¤«¡£º£²ó¤Î¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ½ÃÇºàÎÁ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤µ¤¨ÌäÂê¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤Ã¤È¾·½¸¤µ¤ì¤ë¡£¼èºà¡¦Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë