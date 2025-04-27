¥É·³28ºÐ±¦ÏÓ¤ò¥Þ¥¤¥Ê¡¼¹ß³Ê¡¡ÃÂÀ¸Æü¤Ë¤ï¤º¤«1µå¤ÇÇÔÀïÅê¼ê¤Ë¡ÄËÉ¸æÎ¨10.13
¥Ç¡¼¥Ó¥¹¤Îº£µ¨½éÅÐÈÄ¤Ï1µå¤ÇÇÔÀïÅê¼ê¤Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï26Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö27Æü¡Ë¡¢¥Î¥¢¡¦¥Ç¡¼¥Ó¥¹Åê¼ê¤ò¥ª¥×¥·¥ç¥ó¹ß³Ê¤µ¤»¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢25Æü¡ÊÆ±26Æü¡Ë¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤«¤é³ÍÆÀ¤·¤¿¥è¥¨¥ó¥É¥ê¥¹¡¦¥´¥á¥¹Åê¼ê¤ò¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¡¼¥Ó¥¹¤Ï22Æü¡ÊÆ±23Æü¡Ë¤Î¥«¥Ö¥¹Àï¤Î±äÄ¹10²ó¤ËÅÐÈÄ¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ë¤è¤ëÌµ»àÆóÎÝ¤«¤éÅ¬»þÂÇ¤òµö¤·¡¢¤ï¤º¤«1µå¤ÇÇÔÀïÅê¼ê¤Ë¡£23Æü¡ÊÆ±24Æü¡Ë¤ÎÆ±Àï¤Ç¤â3¼ºÅÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢3»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·ËÉ¸æÎ¨¤Ï10.13¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥´¥á¥¹¤Ï¡¢º£µ¨¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ç10¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤ÆËÉ¸æÎ¨2.70¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢22Æü¡ÊÆ±23Æü¡Ë¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤«¤éDFA¡Ê»ö¼Â¾å¤ÎÀïÎÏ³°¡Ë¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÀèÈ¯¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¤Ê¤ÉÃæ¿´Åê¼ê¤¬¼¡¡¹¤ËÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Åê¼ê¿Ø¤ÎÀ°È÷¤¬²ÝÂê¡£¶ÛµÞÊä¶¯¤·¤¿¥´¥á¥¹¤¬·ê¤òËä¤á¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë