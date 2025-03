大阪ベイを望むテラスと天然温泉の大浴場を備えた大阪最大級のホテル「リーベルホテル大阪」。JRユニバーサルシティ駅から1駅1分の桜島駅に隣接しているので、近隣テーマパークや大阪・関西万博会場へのアクセスがよく、大阪市中心部への直通電車で、関西観光の拠点にも最適です。

総客室数は約760で、目的と予算に合わせて客室のカテゴリーとタイプを選べます。その中から、今回は2024年9月に誕生した、無印良品の世界観を体感できる「MUJI room」に宿泊しました。

MUJI roomは、無印良品が「新しいくらしの共創の場」をコンセプトとした宿泊滞在空間です。A、B、C、Dと4タイプのMUJI roomがあり、いずれも無印良品らしいシンプルなデザインで、環境に配慮した素材や、大阪・近畿地方の地域材や作家作品が内装に用いられています。

MUJI room Bは、木とタイルを活かした温かみのある空間です。寝室とリビングを分ける棚にはMUJIとIDÉEがセレクトした民藝品や暮らしにまつわるアートワークが並び、空間を彩ります。

オープンタイプの棚なので圧迫感がなく、どちら側からでも見られるレイアウトです。シンプルなインテリアの客室で強い存在感を放っています。

リビングにはゆったりとくつろげる大きなL字型ソファがあり、クッションも用意されています。壁には動画配信サービスに対応した液晶テレビが設置されているので、ご自身のアカウントで映画鑑賞を楽しむのもよいでしょう。

ミニテーブルのカゴには、MUJI room専用フードアメニティとして、人気のバウムなどのお菓子、おつまみ、ドリンク、スープといった、無印良品のフードが用意されています。

滞在中に無印良品のお菓子とお茶でティータイムを楽しめるのは、MUJI roomならでは。食べきれなかった分は持ち帰ることができます。

お部屋はシンクや大きめの冷蔵庫、電子レンジを完備したミニキッチン付き。(冷蔵庫の中は空)

湯沸かしポットやコーヒーマシン、食器やカトラリーセットも用意されており、快適に食事を楽しめます。食器は平皿のに深い器もあったので、フードアメニティの中にあったスープを電子レンジで温めてよそいました。

ホテルの部屋での食事はともすれば味気なくなりがちですが、こんなふうに盛り付けて温かいものをいただくと、「暮らすように泊まる」とはこういうことかと感じられます。

棚の上段には、MUJI BOOKSによる自社出版の本と選書が置かれています。非日常の空間で文化やアートにまつわる本を眺めるのも贅沢な過ごし方といえるでしょう。

寝室には、幅120僂離轡鵐哀襯戰奪匹2台。ヘッドボードには照明のスイッチやコンセント、USBポート、液晶パネルがあり、枕もとで操作できます。

なお、この客質の定員は2〜3名で、3名の場合はエキストラベッドで対応してもらえるそうです。

ベッドの上には上下セパレートのナイトウェアが置かれていました。トップスはかぶりタイプで、肌触りのよいワッフル生地です。

洗面所も木とタイルを活かした温かみのある空間となっています。カウンターの上に余分なものが置かれていないので、すっきりとして使いやすいです。

引き出しには、ホテルのアメニティに加え、化粧水や乳液など無印良品のアメニティが用意されています。入浴剤や足リラックスシートまであるところにホスピタリティを感じました。

ドラム式洗濯乾燥機も設置されており、連泊や中長期の滞在に重宝しそうです。

無印良品の洗濯洗剤と柔軟剤も用意されているので、洗剤を持っていく必要もありません。

バスルームは広く、大きくなだらかな楕円形のバスタブでゆったりとくつろげます。シャワーはレインシャワーとハンドシャワーの2タイプ。水圧も十分で、使い勝手がよかったです。

なお、リーベルホテル大阪には、地下約1,000mからくみ上げた天然温泉を贅沢に使用した「リバーサイドスパ」があります。大浴場、露天風呂、サウナ、炭酸風呂(女湯限定)を備えており、宿泊者は無料で利用できるので、ぜひそちらも楽しんでみてください。

今回泊まってみて良いなと感じたのが、客室備品である無印良品のアロマオイル&ディフューザー。うるおいとともにすっきりとしたジャパニーズサイプレス(ヒノキ)の香りが広がり、リラックス感が高まりました。MUJI roomはこれまで使ったことがない無印良品のアイテムに出合う場としても意味を持ちそうです。

お部屋によって眺望は異なりますが、今回泊まったお部屋からは大阪ベイが見えました。ときおり行き交う船が見え、ボーっという汽笛の音が旅情が高めてくれます。

夜景も美しく、直径100m、高さ112.5mの規模を誇る世界最大級の観覧車「天保山大観覧車」のライトアップが印象的でした。

「新しいくらしの共創の場」をコンセプトとしたリーベルホテル大阪のMUJI roomは、暮らすようなホテルステイをしてみたい方や無印良品の世界観を体感してみたい方におすすめです。

名称 リーベルホテル大阪

所在地 大阪府大阪市此花区桜島1丁目1-35

アクセス JR桜島駅より徒歩1分

