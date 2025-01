NECと大塚商会がオンプレミス環境で生成AI『美琴 powered by cotomi』を今春から提供開始

2023年から生成AI領域において協業している大塚商会とNECは、オンプレミス環境での生成AI利用を実現するGenerative AI Server セットを共同で商品化したと明らかにした。今回の取り組みは両社の取り組みの一環。大塚商会は本セットをソフトウェアやサービスと組み合わせ、『美琴 powered by cotomi』として、2025年4月より提供する。これにより、社内のセキュアな環境で機微な情報を含むオフィス文書の高度な利活用が可能となり、文書の作成や要約、社内情報検索やナレッジ管理といった共通業務の生産性と効率の向上が期待できる。●外部ネットワークとの接続がないセキュアな環境でNEC開発の生成AI「cotomi」利用可能様々な企業や団体が生成AIを活用して業務の効率化や生産性の向上を目指す中、社内外の機微な情報を活用する際には情報漏洩や脆弱性への対策が求めらており、セキュアな環境での生成AI活用の需要が高まっていると同時に、導入時や運用中のコストを抑えつつ、変化するニーズに迅速に対応できる柔軟なシステムが期待されている。NECと大塚商会は、セキュアで安全・安心な生成AIサービスの活用に向けて協議を重ね、NEC開発の生成AI「cotomi」を搭載した「Generative AI Server セット」を共同で商品化。本セットでは、設置が容易なタワー型筐体を採用し、高い日本語性能を備えたNEC開発の生成AI「cotomi」を外部ネットワークとの接続がないセキュアな環境で利用できる。本セットをソフトウェアやサービスと組み合わせた『美琴 powered by cotomi』は、導入時や運用中のコストを抑えるとともに、安心のサポート体制を整えており、これにより、より幅広いお客様による生成AIの活用を推進し企業全体の業務変革に貢献するとしている。大塚商会は、社内で培ったAI利活用のノウハウを多くの顧客に提供。『美琴 powered by cotomi』でも、専門用語やガイドライン、知見などの業界・業種データにも対応する業種特化型の生成AIサービスの提供を予定している。顧客業務に寄り添った解決方法のご提案、環境構築前後に発生する、運用に関するご相談、継続的な活用の支援を通じて、大手企業だけでなく、中堅・中小企業の顧客による生成AIの活用を推進し、企業全体の業務改革に貢献する。NECは、お客様を未来へ導く価値創造モデル「BluStellar」の下、2023年7月から生成AIサービスを展開。その中核となる「cotomi」は、高い日本語性能と業務システム連携にも適した高速性を両立することで、業種や業務に合わせた高度な応答を実現する。両社は、生成AI技術を実際のビジネスの現場で活用するために、業務知見と技術力を融合させ、より実用的な生成AIソリューションを商品化して、市場への提供を進めるとしており、今後もお客様に新たな価値を創造するとともに、企業や社会のDX推進を通じて日本の成長に貢献していく考えだ。●『美琴 powered by cotomi』についてソリューション名美琴 powered by cotomi提供開始日2025年4月23日販売目標300社●両社コメント●NEC Corporate Senior EVP 兼 CDO 吉崎敏文 氏

NECは、大塚商会様から「美琴 powered by cotomi」を提供する運びとなったことを喜ばしく思います。大塚商会様が培ってきた企業のDX推進への取り組みを加速いただけるものであり、市場に広く生成AIを提供することで、日本全体の業務変革実現に貢献できるものと確信しています。NECにおきましても、今回搭載された「cotomi」を含めた生成AIのサービス強化に努め、今後も、更に高まるAI需要に応えられるよう、生成AIの継続的な発展へ寄与してまいります。

●大塚商会 代表取締役社長 大塚裕司 氏

大塚商会は、NEC様との強力なパートナーシップを通じて、国産の生成AIである「cotomi」を搭載した『美琴 powered by cotomi』を皆様にお届けできることを心から嬉しく思っております。国内製品の台頭を目指し、国産技術の力を最大限に活用することで、日本企業の業務効率化と生産性向上を力強く支援いたします。大塚商会が培ってきたAI利活用のノウハウを活かし、『美琴 powered by cotomi』を通じて、より多くの企業が、各社の先人の知恵と現代の技術を融合させたAIとの対話により、ビジネスを活性化し、業務改革を実現できるよう、私たちは全力でサポートしてまいります。