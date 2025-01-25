¡Ö¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤ÏÍç¥Í¥¿¤¬Âç¹¥¤¡×¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¤¬¥¦¥±¤ëÍýÍ³¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¾×·â¤Î»ö¼Â
¡ÖËèÇ¯5·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢²¤½£³Æ¹ñ¤¬»²²Ã¤¹¤ë¹ñºÝÈÇ¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡Ø¥æ¡¼¥í¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¤µ¤ó¤Î¥®¥ã¥°¡Ø°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤Ï¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡Ù¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÅðÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥®¥ê¥¹¤«¤éÍèÆü¤·¤¿¥À¥¤¥¢¥ÊÈÞ¤È26ºÐ¤Î¤È¤¤ÎÅ·¹ÄÊÅ²¼
Don't worry, I'm wearing
¡¡¤½¤¦¶ì¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¸µ¹ñÏ¢ÀìÌçµ¡´Ø¿¦°÷¤Ç¡¢³¤³°µï½»¡¦½¢¶È·Ð¸³¤âËÉÙ¤ÊÃ«ËÜ¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¤À¡£
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¸ø³«¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ø¥Ö¥ê¥Æ¥ó¥º¡¦¥´¥Ã¥È¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤ä¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¤Î¡ÖDon't worry, I'm wearing¡Ê°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤Ï¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡Ë¡×¤ÏÂç¥¦¥±¡£
¡¡Ã«ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖMay_Roma¡Ê¤á¤¤¤í¤Þ¡Ë¡×Ì¾µÁ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¿·Ê¹¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÏÊó¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÖÀ¤³¦¤ÈÆüËÜ¤Î¿¿¼Â¡×¤òX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ê¤É¤Ç¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¡¢»õ¤Ë°áÃå¤»¤ÌÏÀµÒ¤À¡£
¡¡2024Ç¯12·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥ºÂè6ÃÆ¡ØÀ¤³¦¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆüËÜ¿Í¤Ï²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤6¡Ù¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡ÚPLUS¡Û¿·½ñ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Á°½Ò¤·¤¿¥¨¥ó¥¿¥á·Ï¤Î¾ðÊó¤â¿ôÂ¿¤¯¼è¤ê¾å¤²¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤â¤½¤â¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤Ï¡ÈÍç¥Í¥¿¡É¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡ØNaked Attraction¡Ù¤È¤¤¤¦¤ª¸«¹ç¤¤ÈÖÁÈ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´é¤À¤±¤Ç¡¢Á´Íç¾õÂÖ¨¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿ÈÂÎÅªÆÃÄ§¤Î¤ß¤òÈ½ÃÇ´ð½à¤Ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¸õÊä¤òÃµ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´°Á´Ìµ½¤Àµ¤Ç¶ÉÉô¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÃ«ËÜ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
Íç¥Í¥¿°Ê¾å¤Ë¾×·âÅª¤Ê¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÈÖÁÈ¤â
¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢´ûº§¥«¥Ã¥×¥ë¤¬Â¾¤Î°ÛÀ¤é¤È¡Ö¥¹¥¦¥£¥ó¥®¥ó¥°¡×¡ÊÉ×ÉØ¸ò´¹¤ª¤è¤ÓÍð¸ò¡Ë¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸µ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Î´Ø·¸¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¼Â¸³¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡Ø¥ª¡¼¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤Ê¤ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤â¿Íµ¤¤À¤½¤¦¡£
¡¡¤¤¤¯¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤®¤ë¤È»×¤¦¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÈÖÁÈ¤¬ÉáÄÌ¤ËÌ±Êü¶É¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤«¤éÀ¤³¦¤Ï¹¤¹¤®¤ë¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¼Ò²ñÅª¤Ë°ÕµÁ¤¬¤¢¤ëÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·ÊüÁ÷¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤ÇÅÅÇÈ»ÈÍÑ¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿ÍÍÀ¤Î°ì´Ä¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸À¤¤Ê¬¤¬²¤½£Á´ÅÚ¤Ç¤¹¤Ù¤ÆµöÍÆ¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢ºòÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î³«²ñ¼°¤ÏÂ¿ÍÍÀ¤òëð¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ø¥¥ê¥¹¥È¶µ¤òËÁ¤È¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤éÁ´À¤³¦¤ÇÂç±ê¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ãæ¤Ç¤â¡¢¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¤Î15À¤µª¤ÎÌ¾²è¡ØºÇ¸å¤ÎÈÕ»Á¡Ù¤Î¥Ñ¥í¥Ç¥£¡¼¥·¡¼¥ó¤¬ÈóÆñ¤ÎÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï½¡¶µ¤Ê¤É¤Î¥¿¥Ö¡¼¤òËÁ¤È¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹çË¡¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢É½¸½¤Î¼«Í³¤Î½ÅÍ×¤ÊÃì¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃ«ËÜ¤µ¤ó¤ÏÀâÌÀ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢
¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤¬¸«¤ë¤³¤È¤Ë´Õ¤ß¤ì¤Ð¡È¤ä¤ê¤¹¤®¡É¤Ç¤¹¡£É÷»É¤ä¥Ñ¥í¥Ç¥£¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í°Ê³°¤«¤é¤Ï°¼ñÌ£¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×
¡¡
¡¡¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¼«¸Ê¼çÄ¥¤¬·ã¤·¤¹¤®¤ë±é½Ð¤Ï¡¢À¤³¦¤«¤éÈ¿´¶¤ò¾·¤¯¤À¤±¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²¤½£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÈÅ´ÈÄ¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥¨¥ó¥¿¥á¡õ¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼ÅªÏÃÂê¤¬¡Ö²¦¼¼´Ø·¸¡×¤À¤È¡¢Ã«ËÜ¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤¹¡£
²¦¼¼¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤äÆüËÜ¤Î¹Ä¼¼¤â³Ê¹¥¤Î¥Í¥¿¤Ë
¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Ç²¦°Ì·Ñ¾µ¸¢Âè£´°Ì¤Î¥Þ¥Ã¥¿¡¦¥ë¥¤¡¼¥»²¦½÷¤¬¡¢53ºÐ¤ÇºÆº§¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÁê¼ê¤¬49ºÐ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î¼«¾ÎÎîÇÞ»Õ¡£¤·¤«¤âÈà¤Ï¼«¿È¤ò¡Ø¥ì¥×¥Æ¥£¥ê¥¢¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ù¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥×¥Æ¥£¥ê¥¢¥ó¤È¤Ï¡¢¿Í´Ö¤È»÷¤¿·ÁÂÖ¤Îà¨ÃîÎà¡Ê¥È¥«¥²¡Ë¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸Êª¤Î¤³¤È¡£²ø¤·¤¤¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤³¤Î·ëº§¼°¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¥á¥Ã¥Æ¡á¥Þ¥ê¥Ã¥È²¦ÂÀ»ÒÈÞ¤ÎÄ¹ÃË¤¬¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤È¥³¥«¥¤¥ó¤ò»ÈÍÑÃæ¤Ë¥¬¡¼¥ë¥Õ¥ì¥ó¥É¤ËÂÐ¤¹¤ë½ý³²¤È´ïÊªÂ»²õ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤«¤é¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼²¦¼¼¡¢¡ÈÁ´Éô¾è¤»¡É¤¹¤®¤ë¡ª
¡Ö¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤â¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤ÎÄï¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼²¦»Ò¤¬¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Â¶È²È¤ÈÚãº©¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢ÂçÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø007¡Ù¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼²¦»Ò¤Ï°ÊÁ°¡¢ÀÅª¿Í¿È¼è°ú¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¸ûÎ±Ãæ¤ËµÞ»à¤·¤¿ÊÆ¹ñ¤ÎÉÙ¹ë¡¢¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¨¥×¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó»á¤È¤â¿Æ¤·¤¯¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç2001Ç¯¤ËÅö»þ17ºÐ¤Î½÷À¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢Ì±»öÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤â¹Ä¼¼´Ø·¸¤ÎÏÃÂê¤Ï»ö·ç¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¤Ê¿Í¡¹¤Î¤Æ¤ó¤ä¤ï¤ó¤ä¤È¡¢¤½¤ì¤ò¥¦¥©¥Ã¥Á¤¹¤ëÌ±½°¤Î´Ø¿´¤ÏÀ¤³¦¶¦ÄÌ¤Ê¤Î¤«¤â¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤Î¹Ä¼¼¤ÏÂ¾¹ñ¤Ç¤â´Ø¿´»ö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡Ö2024Ç¯6·î¤Ë¡¢Å·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤â¤«¤Ê¤êÂç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ø¶¦ÊüÁ÷¤Ç¤¢¤ëBBC¤Ç²¿ÅÙ¤â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢X¤Î¹¹ð¤Ç¤âË¬±Ñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡×
¡¡Ã«ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö²¤ÊÆ¤Ç¤ä¤¿¤é¤ÈÆüËÜ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤ÏºÇ¤¿¤ëÎã¤À¤ÈÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö¡Ø¥´¥¸¥é-1.0¡Ù¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¤Ï¡¢¤È¤â¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Á°¼Ô¤Ï¥¢¥¸¥¢±Ç²è¤È¤·¤Æ½é¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡¦»ë³Ð¸ú²Ì¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¸å¼Ô¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤ÇºÇ¤â¸¢°Ò¤¢¤ë¾Þ¤Î¥¨¥ß¡¼¾Þ¤Ç¡¢»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë18ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºòº£¤Ï³¤³°¤Î¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤¬¡¢ÆüËÜ¤òÉñÂæ¤È¤¹¤ë¥²¡¼¥à¤òºî¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
´ÚÎ®¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÆüËÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÂæÆ¬
¡¡¤¦¤ì¤·¤¤È¿ÌÌ¡¢¡ÖµÞ¤Ë¤É¤¦¤·¤¿¡©¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤Ï¡¢¡Ö2025Ç¯¤â²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÃ«ËÜ¤µ¤ó¤Ï¿äÂ¬¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¤¥®¥ê¥¹¤ÇÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»ä¤Î¼ñÌ£ÓÏ¹¥¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¥ª¥¹¥¹¥á¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ëÆüËÜ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢¾¯¤·Á°¤Þ¤ÇÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤¿´ÚÎ®¥É¥é¥Þ¤äK-POP¤¬±Æ¤òÀø¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Creepy Nuts¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤è¤¦¡¢ÆüËÜ¿ä¤·¤ò¿Ê¤á¤è¤¦¡¢¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¼Â¤Ïº£Ç¯¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ï34Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÂçÁêËÐ¤Î¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤¬10·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö³«ºÅ¾ì½ê¤Ï¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥Û¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤ÏÀ¯ÉÜ´Ø·¸¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢¤ª¶â¤µ¤¨Ê§¤¨¤ÐÃ¯¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³Ê¼°¤¬¹â¤¯¡¢³°¸òÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¤È¤Æ¤â¶¯¤¤¡×
¡¡Ã«ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¿å¤òº¹¤·¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×¤ÈÃÇ¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢
¡ÖÂÐÃæ¹ñ¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢À¾Â¦½ô¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ï¥¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ØÆüËÜ¤Ë¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×ÏÇ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢²¤ÊÆ½ô¹ñ¤¬¡È¶¯¤¤ÆüËÜ¡É¡ÈÍ¥¤ì¤¿ÆüËÜ¡É¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´ª·«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤É¤ó¤ÊÍýÍ³¤Ç¤¢¤ì¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬À¤³¦Åª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤À¤È¤â¤Ä¤±²Ã¤¨¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ä¥¨¥ó¥¿¥á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¤Ï¤ä¤·Î©¤Æ¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡ÈÍÙ¤é¤Ë¤ã¤½¤ó¤½¤ó¡É¡£À¤³¦¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎÆ°¸þ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤â¡¢¤Ò¤ë¤¬¤¨¤Ã¤ÆÆüËÜ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤À¡£
¤¿¤Ë¤â¤ÈŽ¥¤Þ¤æ¤ß¡¡1975Ç¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£Ãø½Ò²È¡£¸µ¹ñÏ¢¿¦°÷¡£¥·¥é¥¥å¡¼¥¹Âç³ØÂç³Ø±¡¤Ë¤Æ¹ñºÝ´Ø·¸ÏÀ¤ª¤è¤Ó¾ðÊó´ÉÍý³Ø½¤»Î¤ò¼èÆÀ¡£IT¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡¡¼¥à¡¢¹ñÏ¢ÀìÌçµ¡´Ø¡¢³°»ñ·Ï¶âÍ»´ë¶È¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¥í¥ó¥É¥óºß½»¡£X¡ÊµìTwitter¡Ë¾å¤Ç¡Ö¤á¤¤¤í¤Þ¡×¤È¤·¤ÆÀåË¯±Ô¤¤¥Ý¥¹¥È¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Îß·×50ËüÉô¤Î¡ØÀ¤³¦¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆüËÜ¿Í¤Ï²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡ÚPLUS¡Û¿·½ñ¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿²æºÊ¹°¿ò