30ºÐFWÎëÌÚÉðÂ¢¡¢J£±Éüµ¢¤Î²£ÉÍFC¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¡ª »ÍÊýÅÄ½¤Ê¿´ÆÆÄ¤ÈºÆ²ñ¡ÖÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Âç¤¤ÊÀÕÇ¤¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡²£ÉÍFC¤¬£±·î£¶Æü¡¢FWÎëÌÚÉðÂ¢¤¬¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß30ºÐ¤ÎÎëÌÚ¤ÏºòÇ¯¡¢GÂçºå¤«¤éËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¡£¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥Ù¡¼¥ë¥¹¥Û¥Ã¥È¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤¹¤Þ¤ÇºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¸ÅÁã¤Ë£´µ¨¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡Âç¤¤Ê´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Ê¤«¡¢¥ê¡¼¥°Àï32»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¶ð°æÁ±À®¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Î£¶ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤¿¤À¡¢»¥ËÚ¤Ï19°Ì¤ËÄÀ¤ß¡¢J£²¹ß³Ê¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬ÁÏ¤ê½Ð¤¹°µ´¬¤Î¸÷·Ê¤ÇÁª¼ê¤ò¸å²¡¤·¡ªJ¥ê¡¼¥°¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¥£¡¼ÆÃ½¸¡ª
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢²£ÉÍFC¤Ï»ÍÊýÅÄ½¤Ê¿´ÆÆÄ¤Î¤â¤ÈJ£²¤Ç£²°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢£±Ç¯¤ÇJ£±Éüµ¢¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢»ÍÊýÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÎëÌÚ¤¬Á°²ó»¥ËÚ¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤ËÆ±¥¯¥é¥Ö¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¡¢²£ÉÍFC¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ö2025¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é²£ÉÍFC¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤Ä©Àï¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Âç¤¤ÊÀÕÇ¤¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥Ö¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤Æ¤ëÎÏ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÃí¤®¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£²£ÉÍFC¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤È¶¦¤ËÀï¤¤¡¢´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤ë½Ö´Ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤È³¤³°¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡¢¿·Å·ÃÏ¤ÇÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤ë¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡¸½ºß30ºÐ¤ÎÎëÌÚ¤ÏºòÇ¯¡¢GÂçºå¤«¤éËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¡£¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥Ù¡¼¥ë¥¹¥Û¥Ã¥È¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤¹¤Þ¤ÇºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¸ÅÁã¤Ë£´µ¨¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡Âç¤¤Ê´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Ê¤«¡¢¥ê¡¼¥°Àï32»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¶ð°æÁ±À®¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Î£¶ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤¿¤À¡¢»¥ËÚ¤Ï19°Ì¤ËÄÀ¤ß¡¢J£²¹ß³Ê¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬ÁÏ¤ê½Ð¤¹°µ´¬¤Î¸÷·Ê¤ÇÁª¼ê¤ò¸å²¡¤·¡ªJ¥ê¡¼¥°¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¥£¡¼ÆÃ½¸¡ª
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢²£ÉÍFC¤Ï»ÍÊýÅÄ½¤Ê¿´ÆÆÄ¤Î¤â¤ÈJ£²¤Ç£²°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢£±Ç¯¤ÇJ£±Éüµ¢¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢»ÍÊýÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÎëÌÚ¤¬Á°²ó»¥ËÚ¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤ËÆ±¥¯¥é¥Ö¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö2025¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é²£ÉÍFC¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤Ä©Àï¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Âç¤¤ÊÀÕÇ¤¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥Ö¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤Æ¤ëÎÏ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÃí¤®¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£²£ÉÍFC¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤È¶¦¤ËÀï¤¤¡¢´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤ë½Ö´Ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤È³¤³°¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡¢¿·Å·ÃÏ¤ÇÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤ë¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô