CRAVITY、ニューシングル「FIND THE ORBIT」集合コンセプトフォトを追加公開…自由奔放な魅力

CRAVITYがワイルドな青春のムードをアピールした。所属事務所STARSHIPエンターテインメントは11月21日、公式アカウントを通じてCRAVITYの新しいシングル「FIND THE ORBIT」のWHOバージョンの集合コンセプトフォトを公開した。CRAVITYは先立って公開されたREMEMBERバージョンで、スーツを着こなして節制されたセクシーな魅力を見せた。今回の写真ではストリートファッションを着て、より自由奔放な魅力をアピールしながら視線を捉えた。

メンバーたちは赤い色の看板が掛けられたペンキ屋の前で、無表情でカメラを見つめている。サビのついたシャッターと複合的な感情が盛り込まれたメンバーたちの表情、黄色い照明が調和し、軌道を探して彷徨う若者たちの姿を仕上げた。CRAVITYはニューアルバム「FIND THE ORBIT」を通じて、現在まで描いてきた青春の姿と新しい軌道を探していく青春の挑戦を歌う見通しだ。タイトル曲の「Now or Never」にはセリムとアランが、収録曲の「Horizon」には作曲にウビン、作詞にセリム、アラン、ウビンが参加し、CRAVITYだけのチームカラーを精巧に溶かした。CRAVITYは最近放送終了したMnet「Road to Kingdom : ACE OF ACE」で、ラウンドごとに完成度の高いステージを披露しながら最終優勝を手に入れた。特に、ファイナル競演で披露した「HISTORIA」のステージではボーカル、ダンス、舞台掌握力などすべての面で音楽的成長を見せながら“パフォービティ”(パフォーマンス+CRAVITY)の真価を証明した。熾烈な競争で勝った上、自分たちだけの成長を成し遂げたCRAVITYが、ニューアルバム「FIND THE ORBIT」を通じて見せる姿に期待が集まる。CRAVITYのニューアルバム「FIND THE ORBIT」およびタイトル曲「Now or never」は、12月5日の午後6時にリリースされる。