¹ÔÄê·®´ÆÆÄ¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¤ë±Ç²èº×¤Ë¡×º£Ç¯¤ÏÂæÏÑ¤È¤Î¸òÎ®¤¬¥Æー¥Þ¡¡¤¯¤Þ¤â¤ÈÉü¶½±Ç²èº×
ÎãÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¯¤Þ¤â¤ÈÉü¶½±Ç²èº×¡¢º£Ç¯¤Ï±Ç²è¤òÄÌ¤·¤¿·§ËÜ¤ÈÂæÏÑ¤Î¸òÎ®¤¬Âç¤¤Ê¥Æー¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¹ÔÄê·®´ÆÆÄ¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¤ë±Ç²èº×¤Ë¡×º£Ç¯¤ÏÂæÏÑ¤È¤Î¸òÎ®¤¬¥Æー¥Þ¡¡¤¯¤Þ¤â¤ÈÉü¶½±Ç²èº×
¤¤ç¤¦¡Ê14Æü¡Ë¡¢¤¯¤Þ¤â¤ÈÉü¶½±Ç²èº×¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¹ÔÄê·®¡Ê¤æ¤¤µ¤À ¤¤¤µ¤ª¡Ë¤µ¤ó¤¬·§ËÜ¸©¤ÎÌÚÂ¼·ÉÃÎ»ö¤òÉ½·É¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Î±Ç²èº×¤Î¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ÔÄê´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤äÂæÏÑ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÃÏ¿Ì¤Ø¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢TSMC¤Î¿Ê½Ð¤Ç¸òÎ®¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂæÏÑ¤ò±Ç²è¤òÄÌ¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ÔÄê·® ´ÆÆÄ¡Ö¤¤¤¤ºîÉÊ¤¬Â·¤Ã¤Æ¡¢¥²¥¹¥È¤â¤«¤Ê¤êÂ¿ºÌ¤ÊÊý¤¿¤Á¤¬Íè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê±Ç²èº×¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
Éü¶½±Ç²èº×¤Ç¤ÏÂæÏÑ±Ç²è¤Î¾å±Ç¤Î¤Û¤«¹âÎÉ·ò¸ã¤µ¤ó¤È¹ÔÄê´ÆÆÄ¤Î¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤â´ë²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¯¤Þ¤â¤ÈÉü¶½±Ç²èº×¤Ï11·î30Æü¤È12·î1Æü¡¢µÆÍÛÄ®¤È·§ËÜ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£