「ワン・ダイレクション」のリアム・ペイン(享年31)の訃報を受け、元恋人で歌手のシェリル・コール(41)が追悼の意を表した。シェリルはリアムと息子ベアくん(7)の親子の写真を公開し、リアムを偲ぶ言葉を綴った。さらに、ベアくんの将来を考えてリアムの死にまつわるメディアの過熱した報道を非難した。リアム・ペインは、アルゼンチンのブエノスアイレスに滞在中だった16日(以下、現地時間)にホテルのバルコニーから転落し、その場で死亡が確認された。

17日には「ワン・ダイレクション」のSNSが、ハリー・スタイルズ、ナイル・ホーラン、ルイ・トムリンソン、ゼイン・マリクによる共同声明を発表。その後、4人はそれぞれのSNSでリアムを偲ぶ写真を投稿し、追悼のメッセージを添えた。そして18日には、リアムの元恋人シェリル・コールが、貴重な写真と追悼メッセージを自身のInstagramで公開した。リアムとシェリルは2016年に交際を始め、翌年に息子ベアくんが生まれたが、2018年に破局した。シェリルが公開したのは、リアムと赤ちゃんの頃のベアくんがベッドで添い寝をする親子の写真だ。上半身裸のリアムがタトゥーの入った腕を伸ばし、ブランケットに包まれたベアくんにそっと触れている微笑ましい瞬間を捉えたものだ。投稿で、シェリルは亡くなったリアムを偲び、次のように綴った。「私は心を引き裂かれるような出来事を切り抜け、言葉では言い表せないほど辛い時期の悲しみを乗り越えようとしています。そして今、私たちは一人の人間を失ったのだということを、みなさんに思い出して頂きたいです。」「リアムは単なる有名人ではありません。彼は息子であり、兄弟であり、叔父でもあり、また多くの人にとっての友人でした。」「そして、私たちの7歳の息子の父親でもあったのです。息子は、もう二度と父親に会えないという現実に直面しなければなりません。」リアムの死後、多くの現地メディアは彼の死因や当時の様子など連日、過熱した報道が行われてきた。シェリルはこれらが将来、ベアくんに苦痛を与えるのではと心配し、懸念を示した。「私が最も心配しているのは、ベアがいつか、この2日間で起きたような忌まわしい報道やメディアによる搾取を見ることになる日が来るということです。ベアをそのようなことから守れないことに、私はさらに心を痛めています。」「このような報道が、残された人たちをさらに苦しめる以外に何の役に立つのか考えてみてください。どうかお願いします。コメントを残したり動画を作ったりする前に、我が子や家族に読ませたいかどうか自問してください。リアムが安らかに眠れるため、彼に残されたわずかな尊厳を守ってください。ありがとう。シェリルより。」リアムは14歳だった2008年、サイモン・コーウェルが制作・審査員を務める英オーディション番組『Xファクター』に初出場した。この時、ポップグループ「ガールズ・アラウド」のメンバーだったシェリルも審査員の一人だった。リアムは16歳だった2010年に再出場し、他の4人とともに「ワン・ダイレクション」を結成。グループは世界中で絶大な人気を誇った。2015年にはゼインが「ワン・ダイレクション」を脱退し、同年12月には残るメンバー4人で「Xファクター」のファイナルにゲスト出演。シェリルやサイモンの前でパフォーマンスを披露した。2016年1月には、グループが無期限の活動休止に入った。シェリルは、2010年にサッカー選手アシュリー・コールと離婚した。2014年にはフランス人レストラン経営者ジャン=ベルナール・フェルナンデス=ヴェルシニ氏と再婚するも、2016年1月までに離婚を申請。同年10月に離婚が成立した。リアムは、同年2月に自身のInstagramでシェリルとのツーショットを公開し、交際を示唆した。5月には「グローバル・ギフト・ガラ」でカップルとしてレッドカーペットデビュー。そして2016年11月には、シェリルがリアムとの第1子を妊娠していることが明らかになった。翌年3月には息子ベアくんが誕生し、リアムとシェリルはそれぞれのInstagramで家族が増えた喜びを報告した。しかし2018年7月にリアムとシェリルが共同声明を発表し、破局した旨を伝えた。「悲しいことに、私たちは別々の道を歩むことになりました。私たちにとって厳しい決断でしたが、今でもお互いに深い愛情を持っています。ベアは私たちの世界です。私たちが一緒にこの状況を乗り越えていくにあたり、息子のプライバシーを尊重してくださるようお願いします。」画像は『Global Gift Foundation Instagram「@liampayne at the #GlobalGiftGala Paris with the lovely @cherylofficial」』『Cheryl Instagram「I’ve always had an absolute love and passion for R&B」』『One Direction Instagram「The band performing History on the X Factor final.」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)