サカナクションのライブツアー2025「怪獣」17会場で34公演、全国ホールツアーは約5年ぶり
サカナクションの全国ホールライブツアー「SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣”」が、2025年1月より開催される。
サカナクションの全国ホールライブツアー2025「怪獣」
2024年に行われた全国アリーナツアー「SAKANAQUARIUM 2024 “turn”」で完全復活を遂げ、10月にはアニメ「チ。 ー地球の運動についてー」の主題歌として新曲「怪獣」を発表したサカナクション。
全国17会場で34公演
話題の新曲をツアータイトルに掲げた今回のライブは、2020年に開催され、残念ながらツアー途中で中止となってしまった「SAKANAQUARIUM 2020 “834.194 光”」以来、およそ5年ぶりとなるホールツアー。1月25日(土)の神奈川・相模女子大学グリーンホール公演を皮切りに、全国17会場で34公演が行われる予定だ。
開催概要
サカナクション ホールライブツアー「SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣”」
公演スケジュール：
2025年
■1月25日(土)神奈川・相模女子大学グリーンホール(相模原市文化会館)(神奈川県相模原市南区相模大野4-4-1)
開場 17:00/開演 18:00
■1月26日(日)神奈川・相模女子大学グリーンホール(相模原市文化会館)
開場 17:00/開演 18:00
■2月5日(水)山梨・YCC県民文化ホール(山梨県甲府市寿町26-1)
開場 17:30/開演 18:30
■2月6日(木)山梨・YCC県民文化ホール
開場 17:30/開演 18:30
■2月15日(土)石川・本多の森 北電ホール(石川県金沢市石引4-17-1)
開場 17:00/開演 18:00
■2月16日(日)石川・本多の森 北電ホール
開場 17:00/開演 18:00
■2月25日(火)群馬・高崎芸術劇場 大劇場(群馬県高崎市栄町9-1)
開場 17:30/開演 18:30
■2月26日(水)群馬・高崎芸術劇場 大劇場
開場 17:30/開演 18:30
■3月1日(土)福岡・北九州ソレイユホール(福岡県北九州市小倉北区大手町12-3)
開場 17:00/開演 18:00
■3月2日(日)福岡・北九州ソレイユホール
開場 17:00/開演 18:00
■3月8日(土)熊本・熊本城ホール(熊本県熊本市中央区桜町3-40)
開場 17:00/開演 18:00
■3月9日(日)熊本・熊本城ホール
開場 17:00/開演 18:00
■3月14日(金)香川・レグザムホール(香川県県民ホール)大ホール(香川県高松市玉藻町9-10)
開場 17:30/開演 18:30
■3月15日(土)香川・レグザムホール(香川県県民ホール)大ホール
開場 17:00/開演 18:00
■3月21日(金)大阪・グランキューブ大阪(大阪府大阪市北区中之島5-3-51)
開場 17:30/開演 18:30
■3月22日(土)大阪・グランキューブ大阪
開場 17:00/開演 18:00
■4月5日(土)兵庫・神戸国際会館こくさいホール(兵庫県神戸市中央区御幸通8-1-6)
開場 17:00/開演 18:00
■4月6日(日)兵庫・神戸国際会館こくさいホール
開場 17:00/開演 18:00
■4月12日(土)岩手・トーサイクラシックホール岩手(岩手県民会館)(岩手県盛岡市内丸13-1)
開場 17:00/開演 18:00
■4月13日(日)岩手・トーサイクラシックホール岩手(岩手県民会館)
開場 17:00/開演 18:000
■4月19日(土)山形・やまぎん県民ホール(山形県総合文化芸術館)(山形県山形市双葉町1-2-38)
開場 17:00/開演 18:00
■4月20日(日)山形・やまぎん県民ホール(山形県総合文化芸術館)
開場 17:00/開演 18:00
■4月26日(土)北海道・旭川市民文化会館(北海道旭川市7条通9)
開場 17:00/開演 18:00
■4月27日(日)北海道・旭川市民文化会館
開場 16:00/開演 17:00
■5月3日(土)北海道・札幌文化芸術劇場hitaru(北海道札幌市中央区北1条西1)
開場 17:00/開演 18:00
■5月4日(日)北海道・札幌文化芸術劇場hitaru
開場 17:00/開演 18:00
■5月24日(土)広島・広島上野学園ホール(広島県広島市中区白島北町19-1)
開場 17:00/開演 18:00
■5月25日(日)広島・広島上野学園ホール
開場 17:00/開演 18:00
■6月14日(土)愛知・愛知県芸術劇場(愛知県名古屋市東区東桜1-13-2)
開場 17:00/開演 18:00
■6月15日(日)愛知・愛知県芸術劇場
開場 17:00/開演 18:00
■6月21日(土)京都・ロームシアター京都 メインホール(京都府京都市左京区岡崎最勝寺町13)
開場 17:00/開演 18:00
■6月22日(日)京都・ロームシアター京都 メインホール
開場 17:00/開演 18:00
■7月3日(木)東京・東京ガーデンシアター(東京都江東区有明2丁目1-6)
開場 17:30/開演 18:30
■7月4日(金)東京・東京ガーデンシアター
開場 17:30/開演 18:30
＜チケット＞
価格：
・SS指定 特典付き15,000円
SS席特典：開場時の入場優先、グッズ優先レーン、記念品
・S指定 12,000円
・A指定 8,800円
※未就学児入場不可。小学生以上はチケット必要。
チケット受付：
■NF member 1次抽選受付
2024年10月18日(金)18:00〜10月27日(日)23:59
■NF member 2次抽選受付
2024年10月27日(日)18:00〜11月4日(月)23:59
■ファミリーマート先行受付
2024年10月28日(月)18:00〜11月4日(月)23:59
■ファミリーマート二次先行受付
2024年11月5日(火)18:00〜11月10日(日)23:59
■NF member海外先着受付
2024年10月29日(火)18:00〜
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