°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÉáÃÊ¡È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ë¾å¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡É¸ì¤ë
½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê39ºÐ¡Ë¤¬¡¢10·î18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÉáÃÊ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ë¾å¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¥ë¡¼¥È29¡×´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿°½À¥¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ±þ¡£ºîÉÊ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡ÖÉáÃÊ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ë¾å¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë°½À¥¤Ï¡Ö°§»¢¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¡¢´é¸«¤Æ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¿´³Ý¤±¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö3ÉÃ¤Ç·è¤Þ¤ë¤Ã¤ÆËÜ¤ÇÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¿Í¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¡£³Î¤«¤Ë¤Ê¤¡¡Ä¤Ã¤Æ¤è¤¯»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤·¤Æ¡Ö3ÉÃ¤òÂç»ö¤Ë¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¥ë¡¼¥È29¡×´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿°½À¥¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ±þ¡£ºîÉÊ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡ÖÉáÃÊ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ë¾å¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë°½À¥¤Ï¡Ö°§»¢¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¡¢´é¸«¤Æ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¿´³Ý¤±¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö3ÉÃ¤Ç·è¤Þ¤ë¤Ã¤ÆËÜ¤ÇÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¿Í¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¡£³Î¤«¤Ë¤Ê¤¡¡Ä¤Ã¤Æ¤è¤¯»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤·¤Æ¡Ö3ÉÃ¤òÂç»ö¤Ë¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£