Shop.1

【新宿駅直結】野菜たっぷり!ヴィーガンフレンドリーなメニュー/plant more

「plant more(ぷらんと もあ)」があるのは、新宿駅南口直結の商業施設「ルミネ新宿1」の6階。ヴィーガン(完全菜食主義者)の人はもちろん、そうでない人も、その日の気分や体調に合わせて食事を楽しめる場所になっています。

「plant more Meal Plate」1980円

料理は地中海エリアで食べられているような、たっぷりの野菜にスパイスやオリーブオイルを使ったメニューが中心。看板メニューの植物性由来食材100%のプレートメニュー「plant more Meal Plate」は、中東ではおなじみの豆コロッケ「ファラフェル」をはじめ、ひよこ豆のペースト「フムス」、ムラサキキャベツとニンジンの「ラペ」、野菜たっぷりの「ラタトゥイユ」、ケール入りサラダ、パセリとケールを混ぜ込んだ「クスクスタブレ」、地中海生まれの調味料「ハリッサ」、中東で主食としてよく食べられている「ピタパン」を盛り合わせた、見た目も華やかなひと皿です。

■参考記事:罪悪感なしに満たされる。新宿「plant more」のヴィーガンフレンドリーなメニュー(配信日:2024.04.27)



Shop.2

【新宿駅徒歩約12分】パン好き憧れのランチビュッフェ/MORETHAN TAPAS LOUNGE

「ランチビュッフェ」平日3500円、土・日曜、祝日4000円。公式サイトから要予約

西新宿のホテル「THE KNOT TOKYO Shinjuku(ざ のっと とーきょー しんじゅく)」1階にある「MORETHAN BAKERY(もあざん べーかりー)」。店内には、バゲットやカンパーニュなど食卓の定番から、ランチにぴったりの具だくさんサンドイッチ、話題の映えるパンまで常時40種ほどが並びます。

ビュッフェメニューの一例「本日のパスタ」

ベーカリーの向かいにあるオールデイダイニング「MORETHAN TAPAS LOUNGE(もあざん たぱす らうんじ)」では、「MORETHAN BAKERY」のパンをふんだんにいただけるランチビュッフェを毎日提供。パン好きの間では、一度は行きたい憧れのパンビュッフェとして知られています。

パン以外にも、切りたての生ハムや新鮮野菜を使ったメニューなど多彩でお得! 予約は60日前の11時からオンラインで可能です。詳細は公式サイトをチェックしてみてくださいね。パン好き仲間を誘ってぜひトライ!

■MORETHAN TAPAS LOUNGE(もあざん たぱす らうんじ)

住所:東京都新宿区西新宿4-31-1

HOTEL THE KNOT TOKYO Shinjuku 1F

TEL:03-6300-0174

営業時間:11〜23時(22時LO)

※ランチビュッフェは11時、12時、12時30分、13時15分の開始時間から予約可能

料金:ランチビュッフェ3500円 ※土・日曜、祝日は4000円

※60日前11時からオンライン予約可(公式サイトを確認)

■参考記事:新宿「MORETHAN BAKERY」の必食パンで海外気分♪パン天国の人気ビュッフェも!(配信日:2023.06.07)



Shop.3

【新宿御苑前駅徒歩約7分】“人が集まる中心地”がコンセプトの街角カフェ/in the MIDDLE

新宿御苑前駅から徒歩7分ほどの場所にある「in the MIDDLE(いん ざ みどる)」は、自家製のケーキやこだわりのコーヒー、料理が楽しめるカフェ。

「ホットドッグ」950円

人気メニューの「ホットドッグ」は、ソーセージとパンにこだわった一品。豪徳寺にある自家製ハム・ソーセージ専門店「冨永オリジナルデリカテッセン」のソーセージと、新宿御苑の「ラ・バゲット」のパンを使っていて、どちらもこの店用にカスタムオーダーしたもの。外はカリッ、中はふわふわのパンと、ソーセージとの相性もばっちりです。

店主3人の趣味や夢が詰め込まれたカフェ「in the MIDDLE」。ぜひふらりと立ち寄ってみてくださいね!

■in the MIDDLE(いん ざ みどる)

住所:東京都新宿区新宿5-1-19 藤和新宿番衆町コープ 1F

TEL:090-1855-4612

営業時間:11〜19時(日・月曜 は〜18時、金・土曜は 11〜18時、20〜24時)

定休日:月曜(隔週)、火曜

■参考記事:新宿御苑のカフェ「in the MIDDLE」で肉厚ホットドッグとパウンドケーキを堪能(配信日:2024.01.10)



Shop.4

【新宿駅徒歩約2分】おにぎり×スープカレーの魅力を満喫!/土鍋カリー ぼんた

JR新宿駅東口から徒歩約2分、地下街「新宿サブナード」にある「土鍋カリー ぼんた(どなべかりー ぼんた)」。

都内の人気おにぎり専門店「ぼんたぼんた」グループの新業態で、おにぎり×カレーのコラボが楽しめるという注目のお店です。店頭には「ぼんたぼんた」自慢のおにぎりがずらり!

「土鍋カリー ぼんた」では、カレーを好きなライスやおにぎりと組み合わせていただけるのが特徴。ライスは白米かターメリックライスが+150円で選べ、おにぎりは15種類以上あるなかから、好きな味をチョイスできます。(※価格はおにぎりによって異なります)

スパイシーなカレーにはおにぎりの「ターメリック in クリームチーズ」がおすすめ! ほんのりとスパイスが香るおにぎりは、カレーとの相性もバツグンです。まろやかなクリームチーズが加わることにより、さらに食べやすくコクがある味わいを楽しめますよ。

■参考記事:新宿「土鍋カリー ぼんた」で味わえる! 絶品和風だしのスープカレーと人気店のおにぎり(配信日:2023.02.13)



Shop.5

【新宿三丁目徒歩約3分】日本初のレタス専門店でヘルシーなサラダランチを!/菜食酒場 レタスや

地下鉄新宿三丁目駅から徒歩3分、JR新宿駅からも徒歩5分という好立地のビルの2階にある「菜食酒場 レタスや(さいしょくさかば れたすや)」は、日本初のレタス専門居酒屋です。

店内は大きな窓から光が差し込み、まるでおしゃれなカフェのよう。スタイリッシュなレタスのウォールアートは、アーティストによる手描きなのだそう。ランダムなデザインの照明もかわいい!

各種サラダイメージ

「菜食酒場 レタスや」には、レタスをふんだんに使用した創作メニューがたくさん! 特製サラダの種類も豊富で、気になるライナップが目白押しですが、おすすめはなんといっても「オリジナルシーザーサラダ」。目の前でドレッシングから丁寧に仕上げてくれるので、かなりテンションが上がります♪

ランチタイムには、ボリューミーでヘルシーな、贅沢サラダランチも! 自家製ドレッシングが選べるのもうれしいポイントです。

※ランチは現在、水〜金曜の営業となります。

■参考記事:東京・新宿の日本初のレタス専門店酒場「菜食酒場 レタスや」でヘルシーなレタス料理を(配信日:2022.10.26)



Shop.6

【西新宿駅徒歩約5分】ジューシーすぎて飲める!絶品ロールキャベツ/Bistro Roven 新宿

地下鉄西新宿駅直結、新宿野村ビルの地下1階にある「Bistro Roven 新宿(びすとろ ろーぶん しんじゅく)」は、こだわりの手作り洋食がリーズナブルに食べられるカジュアルビストロです。

天井から吊るされた流木のランプやテーブルは、手作りなのだそう。おしゃれながらも温かみが感じられるのは、スタッフさんたちのお店への愛があふれているからですね!

「デミグラスソースのロールキャベツ」パンまたはライス付き 1500円(ランチ価格)

看板メニューは、店名の由来にもなっている“オーブン”で作る「ロールキャベツ」。ロールキャベツは仕込みの段階からこだわり、牛骨でとっただし・フォンドヴォーで煮込みます。オーブンで煮ることでじっくりと火が入り、柔らかくみずみずしく仕上がるのだそう。ナイフを使わなくても、お箸で簡単に切れちゃうんです!

ランチでは、パンまたはライスとサラダ、香味野菜のポタージュがついたセットが、とってもリーズナブルに食べられるのも魅力です。ランチはもちろん、仕事帰りにも足を運びやすいアクセスのよさなので、ぜひいろいろなシーンで利用してみてくださいね!

■参考記事:リーズナブルに楽しめるビストロ「Bistro Roven 新宿」|まるっと大きな飲めるロールキャベツとは?(配信日:2022.05.23)



まだまだ続く!

新宿でランチに使えるおすすめカフェは?

>>>次ページへ!>>>

Shop.7

【都庁前駅徒歩約8分】マンハッタンの雰囲気を感じられる大人の社交場/District - Brasserie, Bar, Lounge

「キンプトン新宿東京」2階にある「DISTRICT(でぃすとりくと)」は、新宿にいながらニューヨークのマンハッタンの雰囲気をたっぷり感じられるモダンブラッスリー。ランチやアフタヌーンティー、ディナーなど時間帯によって変わる食事やアルコールを楽しめます。

こちらはランチの人気メニュー「ディストリクト シグネチャーエッグベネディクト」。

ウニをたっぷり練りこんだ香り豊かな自家製のクランペットに、たっぷりのスモークサーモンとイクラをトッピングした、贅沢な味わいのエッグベネディクトです。

■District - Brasserie, Bar, Lounge

(でぃすとりくと ぶらっすりー・ばー・らうんじ)

住所:東京都新宿区西新宿3-4-7 キンプトン新宿東京2F

TEL:03-6258-1414

営業時間:朝食 6時30分〜11時(10時30分LO)/ランチ 11時30分〜17時(15時LO)/アフタヌーンティー 11時30分〜17時(15時LO)/ディナー 18〜23時(フード21時LO、ドリンク22時30分LO)

定休日:無休

■参考記事:10月2日「キンプトン新宿東京」が開業!ラグジュアリーなホテルで、ニューヨーク気分を満喫しよう(配信日:2020.10.01)



Shop.8

【新宿駅直結】まるでマンハッタン!? 女子会にもぴったりの広々おしゃれカフェ/CAFE HUDSON 新宿ミロード店

新宿駅南口直結のファッションビル・新宿ミロードの9階に位置するNYスタイルカフェ「CAFE HUDSON(かふぇ はどそん)新宿ミロード店」。テーブル席から大きなソファ席まで、さまざまシーンで活用できそうな全98席。広々とした店内にはレンガ調の壁やヴィンテージライクなインテリアが配置され、シックでスタイリッシュな雰囲気です。

「ハドソンバーガー」1639円/CAFE HUDSON

フードメニューも充実。「ハドソンバーガー」は、男女問わず人気なボリューム満点のハンバーガーで、「CAFE HUDSON」を代表するメニューのひとつ。肉々しくジューシーな粗挽きのパティが、グリルで仕上げたバンズのカリッ!とした香ばしさも相まって、食欲をそそる味わいです。

大きな窓からは新宿駅を見下ろすことができる「CAFE HUDSON」。いつもと違う非日常な景色に気分も高まります。

■参考記事:【2024年】新宿のおすすめカフェ16選|西口・東口のおしゃれ&穴場の隠れ家カフェから紹介(配信日:2024.09.28)



Shop.9

【新宿駅徒歩約3分】“屋根裏カフェ”でまったりランチタイムを/attic room SHINJUKU

人であふれかえる新宿東口すぐ近くの雑居ビル。その4〜5階にあるのが「屋根裏」をコンセプトにしたカフェダイニング「attic room SHINJUKU(あてぃっく るーむ しんじゅく)」。アンティークなインテリアが置かれ、まるで時が止まったかのような落ちついた空間で、時間を忘れてつい長居してしまいそう。

「Weekly ハンバーグプレート」 1350円

メニューはボリュームたっぷりの肉料理、半熟卵のメキシカンタコライスなどの創作料理、定番スイーツや季節の素材を使ったケーキなどが豊富に揃っています。

ランチタイムのラストオーダーは遅めの16時まで、ペットの同伴OKなど、うれしいポイントがたくさんの「attic room SHINJUKU」。まったり時間を過ごせる穴場的カフェに認定です!

■参考記事:新宿東口にこんな穴場が!“屋根裏カフェ”でまったり時間を過ごそう(配信日:2018.06.27)



新宿駅東口から徒歩約5分の繁華街にある、回転わんこそば専門店「くるくるわんこ」。店内には回転寿司でおなじみの回転レーンが鎮座する、立ち食いスタイルのお店です。

回転寿司のようにそばが回ってくる光景が新鮮! 一般的なわんこそばといえば、お店の人が運んでくれたり、お椀に直接入れてくれたりするスタイルですが、「くるくるわんこ」では、回転レーンで回ってくるわんこそばを自分で取っていきます。

お店に入ったら先に支払いをします。メニューは「通常わんこ(40分)」3300円で、席につくと基本のセットが到着。お椀、つゆ、薬味(わさび、しょうが、ねぎ)、余ったつゆを捨てる桶の一式が揃っています。

そばは細めで、軟らかすぎないほどよいかたさ。1杯8〜10gと少量なので、ひと口でつるっと食べられちゃいます。つゆも濃すぎず、だしを感じる風味なのでどんどん食べ進められますよ。

ひとりで来ても友人と来ても楽しくわんこそばが食べられる「くるくるわんこ」。ぜひ新記録にチャレンジしてみてくださいね。

■くるくるわんこ

住所:東京都新宿区歌舞伎町1-22-9 J・ゴールドビル5F

TEL:03-6265-9881

営業時間:12〜22時

定休日:無休

■参考記事:回転わんこそばって!? 新宿「くるくるわんこ」はアミューズメント感覚で楽しめる最新スポット(配信日:2022.10.01)



Shop.11

【新宿駅徒歩約1分】LA発!究極のエッグサンドを提供/eggslut 新宿サザンテラス店

「eggslut(えっぐすらっと)」は、LA発“究極のエッグサンド”を提供してくれる卵料理専門店。エッグサンドといってもおなじみのサンドウィッチではなく、写真のようなバーガースタイルでいただけます。

なめらかなスクランブルエッグと半熟の目玉焼、ジューシーなビーフパティとボリューム満点の「ルート20サンド」1452円は、日本限定のメニュー。サイズに臆せずガブっとかぶりつけば、トロットロのタマゴたちが口の中いっぱいに広がって幸せな気分に。フレッシュオレンジジュース462円と一緒にぜひ。

■eggslut 新宿サザンテラス店(えっぐすらっと しんじゅくさざんてらすてん)

住所:東京都渋谷区代々木2-2-1新宿サザンテラス内

TEL:03-6773-0424

営業時間:8〜21時

定休日:不定休

■参考記事:究極のエッグサンドが食べられる!フードホールが新宿駅近に誕生(配信日:2019.09.13)



Shop.12

【新宿駅徒歩約1分】プリップリのロブスターがてんこ盛り!/LUKE’S LOBSTER 新宿サザンテラス店

新宿ミロードから延びるミロードデッキにも直結している、サザンテラスのフードホール2階にあるのは、NY発のロブスターロールショップ「LUKE’S LOBSTER(るーくす ろぶすたー)」。表参道などでいつも行列ができている人気店です。

「ロブスターロール」レギュラー4oz 2728円

「LUKE’S LOBSTER」の名物は自家製ロールパンにたっぷりロブスターの挟まった「ロブスターロール」。プリップリのロブスターはこの上ないおいしさ! ほかにも「シュリンプロール」や「クラブロール」などもあるので、シーフード好きはいろいろ試してみて。

■LUKE’S LOBSTER 新宿サザンテラス店(るーくす ろぶすたー しんじゅくさざんてらすてん)

住所:東京都渋谷区代々木2-2-1新宿サザンテラス内

TEL:03-6773-0423

営業時間:10〜21時

定休日:不定休



Shop.13

【新宿駅徒歩約10分】行きつけにしたい、西新宿の隠れ家ビストロ/Bistro COLORIS

JR新宿駅より、徒歩およそ10分の場所にある「Bistro COLORIS(びすとろ ころりす)」。ビルとビルの間にひっそりとたたずむ、まさに隠れ家的なビストロです。店内は落ち着きと華やかさを備えたインテリア。

しっかり食事を楽しみたい時に選びたいのが、前菜、スープ、Wメインに、デザート盛り合わせとドリンク2杯が付いたフルコース4000円です。

完成度の高いコースと温かいおもてなしに、心満たされること間違いなしの「Bistro COLORIS」。誕生日をはじめとする“ハレの日”はもちろん、友人とゆっくりと語り合いたい時や、心ゆくまでフレンチを楽しみたい時など、幅広いシーンで訪れたいビストロです。

■参考記事:女友達からの評価も上がる?行きつけにしたい、西新宿の隠れ家ビストロ(配信日:2019.03.18)



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

●この記事は、『るるぶ&more.』の過去に掲載した記事をもとに作成しています。