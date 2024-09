ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、毎年大人気を博しているハロウィーン・イベントを2024年も9月5日(木)から順次開催!

昼は『ハハハ!ハロウィーン・パーティ』、夜は『ハロウィーン・ホラー・ナイト』を開催。

今回は、ハミクマ、ハミクマソウルと一緒に記念撮影ができる「死んでも写るのdeath!ハミクマ・グリーティング・フォト」を紹介します。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン“ハロウィーン・イベント2024”死んでも写るのdeath!ハミクマ・グリーティング・フォト

開催場所:フォーティセカンド・ストリート・スタジオ

開催期間:2024年9月6日(金)〜 11月4日(月)

※開催期間は変更する場合があります

開催時間:8:30〜18:00

※開催時間は変更する場合があります

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ハミクマorハミクマソウルを、独り占め&記念撮影できる「死んでも写るのdeath!ハミクマ・グリーティング・フォト」を初開催。

deathかbirthか選べる、究極のグリーティング!

「一緒に撮影すれば仲間になれbirth…」

「つまり…記念写真は“仲間の証”なのdeath…!!」

ダークな世界観で魅了するハミクマ、

真っ白な黄泉の国であなたを待つハミクマソウル…。

どちらかをチョイスして、独り占め&間近でふれ合えます。

超特別なハロウィーンの思い出を、写真に残すことができます☆

(通常はゲストと一緒に撮影することとなり、自身のカメラ、スマートフォン等での撮影はできません)

ハミクマやハミクマソウルとのグリーティングの思い出を、写真に残して持ち帰れるフォトサービスも用意されています。

事前予約限定で、オリジナルフォトカードの特典付きです。

死んでも写るのdeath!ハミクマ・グリーティング・フォトは2024年9月6日(金)〜 11月4日(月)の開催です。

©2024 Universal Music LLC

TM & © Universal Studios. All rights reserved.

