ジェジュンがプロデュース！新人ガールズグループSAY MY NAME、最初のメンバードヒを公開（動画あり）

ジェジュンが制作した新人ガールズグループSAY MY NAMEの最初のメンバーがベールを脱いだ。iNKODEエンターテインメントは8月30日正午、公式SNSを通じて新人ガールズグループSAY MY NAMEのグループ名の公開と共に、メンバーのトレーラー映像第1弾を披露した。ジェジュンが自ら制作する新人アイドルグループの10月デビューのニュースが伝えられ、多くの関心が集まっている中、最初のメンバーであるドヒが公開された。

映像の中のドヒは、ラブリーなビジュアルで目を引き、澄んだ瞳を持つ少女のような姿が明るく純粋な魅力を倍増させた。まるでおとぎ話の中にいるようなドヒの姿と可愛いポイントが多い映像は、SAY MY NAMEが見せるコンセプトに対する期待を高めた。SAY MY NAMEは、ジェジュンがiNKODEのCSO(最高戦略責任者)として自ら制作した初のガールズグループで、デビューの準備に取り組んでいる。iNKODE初の新人ガールズグループSAY MY NAMEは、10月にデビューを控えている。