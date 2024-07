ENHYPEN、タイトル曲「XO（Only If You Say Yes）」のリミックスを本日リリース

ENHYPENの2ndフルアルバム「ROMANCE:UNTOLD」のタイトル曲「XO(Only If You Say Yes)」が多彩なジャンルのリミックスで再誕生した。ENHYPENは16日午後1時、音楽配信サイトを通じて計6曲が収録された「XO(Only If You Say Yes)(Remixes)」を発表した。原曲の雰囲気をそのまま生かしたままメンバー7人の声が詰まった「XO(Only If You Say Yes)(English Ver.)」とそれぞれの音楽的カラーが加わった5つのミックス音源だ。

テンポ感のあるUK ガラージ(UK Garage)スタイルの「Club Night Remix」、アフロビートリズムにエレクトロニックポップジャンルを合わせた「California Night Remix」、エネルギッシュなムードの「Drive Night Remix」、原曲に速度変化を与えた「Sped Up Ver.」と「Slowed + Reverb Ver.」などが聴き手を喜ばせる。2ndフルアルバム「ROMANCE:UNTOLD」のタイトル曲「XO(Only If You Say Yes)」は、特別な君が許してさえくれればなんでもしてあげたいと思っている少年の気持ちを、ロマンスファンタジーで表現したポップジャンルの曲だ。12日の発売と同時に世界中のファンの耳を虜にした。この曲は公開直後、10の国と地域のiTunes「トップソング」と、韓国の主要音楽配信サイトであるBugs!のリアルタイムチャートで1位になり、Spotify「デイリートップソング」(7月14日付)では12の国と地域でチャートインしている。「ROMANCE:UNTOLD」は発売から4日間で199万枚以上が販売され、ダブルミリオンセラーの達成を目前にしている。