¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Ö¥á¥À¥ë¸õÊä¡×¤¿¤Á¤ÎÁÇ´é¡Û¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦Æ£ÇÈ¼ëÍý¡Ö¿Í·Á¤Ê¤É¤Ë¤â´î¤Ð¤º¡×Éã¤¬ÌÀ¤«¤¹133Ï¢¾¡Ì¼¤ÎÍÄ¾¯´ü
Æ£ÇÈ¼ëÍý¡Ê¼Ì¿¿¡¦¶¦Æ±ÄÌ¿®¡Ë
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡£Ãæ¤Ç¤â¡ÈËÜÌ¿¡É¤¬¡¢½÷»Ò53¥¥íµé¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ëÆ£Ï²¼ëÍý¤À¡£¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¥¯¥é¥Ö¤òÎ¨¤¤¤ëÉã¡¦½Ó°ì¤µ¤ó¤«¤éº£¤â»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÆ£ÇÈ¡£¸½ºß¡¢2017Ç¯¤«¤é¤Î¸ø¼°Àï133Ï¢¾¡Ãæ¤À¤¬¡¢½Ó°ì¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸ÞÎØÁª¼ê¤Ë°é¤Æ¤è¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È½Ó°ì¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö»ä¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¡¢Í·¤Ó¤Î±äÄ¹¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç4ºÐ¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÎÏ¤¬¼å¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¶¯¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤¿¤À¡¢Åö»þ¤«¤é¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Éé¤±¤º·ù¤¤¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Ç¤â¥È¥é¥ó¥×¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¾¡¤Ä¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤âÄ©¤ó¤Ç¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Åö»þ¤Ï¡¢½÷»Ò¤Î´Ö¤Ç¥×¥ê¥¥å¥¢¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤µ¤¤¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¿Í·Á¤È¤«¤òÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤â¡¢´î¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¸½ºß¡¢¼«Âð¤Ë¤ÏÆü¤á¤¯¤ê¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤¬Å½¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸ÞÎØ¤Þ¤Ç¤¢¤È²¿Æü¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼ëÍý¤ÈºÊ¤Î¼êºî¤ê¤Ç¤¹¤è¡£¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ìÝÕþ¤Ç¤Ê¤·¤Ë¡¢Èà½÷¤¬Éé¤±¤ëµ¤¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ï¢¾¡µÏ¿¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤Ó¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤³¤¦¼«¿®¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¡£