【レゴ マインクラフト 作業台】7月1日10時より先行予約開始8月1日 発売予定価格:12,980円

レゴジャパンは、大人向けレゴ「レゴ マインクラフト 作業台」を8月1日に発売する。価格は12,980円。7月1日10時より先行予約受付を開始する。

本商品はサンドボックスゲーム「マインクラフト」とのコラボ商品。ゲーム内に登場する「作業台」をイメージしたレゴ商品となっており、作業台の中には「マインクラフト」の12種類のバイオームを表現したモジュラー式ミニモデルとスティーブ、クリーパー、ブタなどのアイコニックなキャラクターのマイクロフィギュアが付き、マインクラフトの世界がレゴブロックで表現されている。

モジュラー式ミニモデルとマイクロフィギュアは、作業台本体から取り出して並べ替えたり、自由にディスプレイしたりすることができる。

ピース数:1195個

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. (C)2024 The LEGO Group.

(C) 2024 Mojang AB. All Rights Reserved. Minecraft, the Minecraft logo, the Mojang Studios logo and the Creeper logo are trademarks of the Microsoft group of companies.