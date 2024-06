ウィリアム皇太子が、42歳の誕生日にジョージ王子(10)、シャーロット王女(9)を連れてテイラー・スウィフト(34)のコンサートを訪れたことが明らかになった。テイラーは英国ツアーを敢行中で、皇太子の誕生日にはロンドンの「ウェンブリー・スタジアム」で3日間にわたる公演をスタートした。ツアーの公式SNSが公開した動画では、皇太子がテイラーの歌に合わせ、楽しそうにダンスする様子が映っている。

【この記事の動画を見る】米歌手テイラー・スウィフトは現在、コンサートツアー『The Eras Tour(ザ・エラス・ツアー)』で英国公演を敢行中だ。現地時間21日には、ロンドンの「ウェンブリー・スタジアム」で3日間にわたる公演を開始。会場では、同日に42歳の誕生日を迎えたウィリアム皇太子が、ジョージ王子、シャーロット王女とともにテイラーのコンサートを楽しんだことが明らかになった。英紙『The Sunday Times』の王室担当記者ロヤ・ニッカー氏は同日、自身のXで「42歳の誕生日を祝うには、子ども達を連れてテイラー・スウィフトの"エラス・ツアー"に行くのが最高です」と記し、こう続けた。「ウィリアム皇太子は今夜、ウェンブリー・スタジアムで子ども達と一緒に誕生日をお祝いしています。」現地時間22日に『The Eras Tour』の公式Xが公開した動画では、ウェンブリー・スタジアムの観客席でウィリアム皇太子がコンサートを楽しむ様子が捉えられている。皇太子はテイラーが歌うヒット曲『シェイク・イット・オフ〜気にしてなんかいられないっ!!』に合わせ、ノリノリで踊っているのだ。同日、ケンジントン宮殿の公式SNSは、テイラーがウィリアム皇太子、ジョージ王子、シャーロット王女と一緒に自撮り写真を撮影する場面を公開した。ウィリアム皇太子と子ども達はテイラーが持つスマートフォンに向かって、楽しそうな笑顔を見せている。投稿には、「テイラー・スウィフト、本当に素晴らしい夜をありがとう!」と言葉が添えられた。テイラーの「ウェンブリー・スタジアム」公演初日には、彼女の恋人でNFL選手のトラヴィス・ケルシー(34)が、兄ジェイソン・ケルシーさんとともに滞在中の仏カンヌから駆けつけた。テイラーは22日に自身のInstagramで、トラヴィス、ウィリアム皇太子、ジョージ王子、シャーロット王女とともにバックステージで撮影した自撮り写真を披露した。投稿には、「誕生日おめでとう、友よ!」とウィリアム皇太子を祝福し、「ロンドン公演は素晴らしいスタートを切りました」と付け加えた。ウィリアム皇太子とテイラーは、2013年11月にケンジントン宮殿で開催されたチャリティイベントのステージで共演したことがある。ジョン・ボン・ジョヴィがパフォーマンス中、テイラーが隣に座るウィリアム王子(以下、当時)を誘ってステージに上がり、ジョンと3人で『リヴィン・オン・ア・プレイヤー』を熱唱し、大きな話題となった。王子はエアギターを披露したり、テイラーとハイタッチをするなどステージを楽しんでいた。当時、王室の側近はウィリアム王子のパフォーマンスは事前に計画されたものではないと主張し、「まったくの即興でした。私達はみんな目を疑ったほどです」と驚きを語っていた。また、2021年にウィリアム王子がApple Fitness+の『Time to Walk』出演した際、テイラーと共演したことをこう振り返っていた。「ジョン・ボン・ジョヴィのパフォーマンスを見ていて、『今日の仕事はこれで終わりだ』と思っていた。テイラー・スウィフトの隣に座っていたら、ジョンが最初の曲を歌った後、彼女が僕の腕に手を置き、僕の目を見て『さあ、歌いに行きましょう』と言ったんだ。」「今でも何が起こったのか分からないし、なぜ同意したのか分からない。でも率直に言って、もしテイラー・スウィフトに見つめられ、腕に触れられて『一緒に来て』と言われたら、子犬のように立ち上がり『良いアイデアだ。ついて行くよ』となるよね。」なお、テイラーの「ウェンブリー・スタジアム」公演初日には、ウィリアム皇太子の従姉ザラ・ティンダルさんと夫マイク・ティンダルさん、モデル兼女優のカーラ・デルヴィーニュ、英労働党のキア・スターマー党首と妻ヴィクトリアさんの姿も見られたという。この日、バッキンガム宮殿前で行われた衛兵交代式では、軍楽隊がテイラーのヒット曲『シェイク・イット・オフ〜気にしてなんかいられないっ!!』を演奏するという趣向が凝らされるなど、英国中がテイラー・フィーバーに沸いている。ウィリアム皇太子とキャサリン皇太子妃の末っ子ルイ王子(6)は幼く、皇太子妃はがんの治療中であることから、テイラーのコンサートには行かなかったとみられる。皇太子妃は3月にがんの治療を開始したと公表し、回復するまで王室公務は休んでいる。しかし、15日に開催されたチャールズ国王の公式誕生日祝賀祭「トゥルーピング・ザ・カラー」には出席し、久しぶりに元気な姿を見せた。ケンジントン宮殿の公式SNSはウィリアム皇太子の誕生日当日、皇太子が3人の子ども達とジャンプをする瞬間を捉えた、微笑ましい家族ショットを公開していた。写真は英ノーフォーク州のビーチで、キャサリン皇太子妃が撮影したものと報じられた。