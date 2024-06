チャールズ国王とカミラ王妃が、英ウィンザーで開催された「ガーター勲章叙任式」に出席した。毎年恒例の式典は、君主をはじめとする王室メンバーが豪華なローブと帽子を身に着け、ウィンザー城から聖ジョージ礼拝堂まで歩いて行進することで知られている。キャサリン皇太子妃も毎年参加しているが、がんの治療中であることから今回は出席を見送った。現地時間17日午後、英ウィンザーの聖ジョージ礼拝堂で毎年恒例の「ガーター勲章叙任式」が行われた。

ガーター勲章(Order of the Garter)とは、1348年にエドワード3世が創設した、英国で最も古く権威ある騎士団勲章だ。現在の騎士団は、ガーター勲章の主権者であるチャールズ国王と王室上級メンバー数名、そして功績を称えて選ばれた24名の受勲者で構成されている。毎年6月に開催される「ガーター勲章叙勲式」は、王室で最も伝統的な儀式の一つだ。国王と騎士達が豪華なベルベットのローブと羽根飾りのついた帽子を身に着け、ウィンザー城から聖ジョージ礼拝堂まで歩いて行進する。行列にはマーチングバンドや王室師団も参加する盛大なものだ。そのためウィンザー城の周囲では、今年も早朝から多くの群衆が集まった。当日、騎士団のメンバーは城内で恒例の昼食会を終えると、午後2時45分頃に豪華なローブと帽子を纏って登場。チャールズ国王とカミラ王妃を先頭に、アン王女、ウィリアム皇太子、エディンバラ公エドワード王子が行列に参加し、聖ジョージ礼拝堂に向かった。国王は2月にがんの治療を開始したと公表したが、4月に公の場での公務に復帰し、その後は忙しいスケジュールをこなしている。ウィリアム皇太子はエドワード王子と並んで歩いており、時折笑顔で談話する場面なども見られた。行列には、騎士団の男性メンバー"ナイト・コンパニオン"の勲章を授与した作曲家アンドリュー・ロイド=ウェバー卿が初めて参加した。ミュージカル『キャッツ』や『オペラ座の怪人』などで知られるロイド=ウェバー卿は、昨年5月に開催されたチャールズ国王の戴冠式の賛歌『Make a Joyful Noise』を作曲した。アンドルー王子は騎士団のメンバーとして昼食会に出席したが、王室公務から退いたこともあり、行列には参加しなかった。沿道では、エドワード王子の妻ソフィー妃とアン王女の夫ティモシー・ローレンス海軍中佐らが行列を見守った。キャサリン皇太子妃も毎年イベントに参加し、ウィリアム皇太子ら騎士団の行進を見守るのが恒例だ。しかし皇太子妃は現在、がんの治療中であることから今年は出席しないことが発表された。一行が聖ジョージ礼拝堂に到着すると、午後3時から新たなメンバーを着任する短い礼拝が開始した。その後、チャールズ国王夫妻をはじめとする王室メンバーが馬車に乗り、ウィンザー城へと戻る行進が行われた。