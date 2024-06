親が子供の学校に車で送迎することが多いアメリカで今年5月、父親が高校3年生の娘の“最後のお迎え”をする様子を捉えた動画が投稿され、多くの人が胸を打たれている。TikTokerの男性は「踊りながら娘のお迎えをする父」として知られており、最後も花束を持って踊りながら娘を迎えたのだが…。涙なしでは見られない父娘の動画を、YouTubeチャンネル『Good Morning America』が取り上げた。

米カリフォルニア州ロサンゼルスに住むコメディアン、YouTuber、俳優のジェヴィン・スミスさん(Jevin Smith)は、TikTokで「ウェルシー・ジェヴ(Wealthy Jev)」として知られておりフォロワーは120万人を超える。そんなジェヴィンさんは4児の父でもあり、米人気番組『Today』で昨年、「踊りながら娘を迎えに行く父」として取り上げられて注目を浴びた。当時のインタビューによると、ジェヴィンさんが学校の前で踊り出すようになったのは、娘ジェイナさん(Jayna)が10年生(日本の高校1年生)の時だったそうで、次第に周りにいる生徒たちが「ゴー、ミスター・スミス! ゴー、ミスター・スミス!」と囃し立て、カメラを向けるようになったという。そしてジェヴィンさん自身もお迎え動画をTikTokに投稿するようになり、衣装を身につけ、大好きなラッパーやミュージシャンになりきって踊るようになったそうだ。そしてジェイナさんは当時、「父が初めて踊るのを見た時は『これは我慢ならない』と思ったの。だって想像してみて。父が車から降りていきなり踊り出すのよ」と述べつつも、ジェヴィンさんを「最高の父」と呼び、こう明かしていた。「ただ今は、面白いと思えるの。父のダンスにがっかりさせられたことは一度もないし、父は学校ではセレブのような存在。みんなTikTokの動画が大好きなのよ!」しかしながらジェイナさんはこの春、高校を卒業。ジェヴィンさんは先月20日、高校最後の日のお迎え動画をTikTokに投稿していた。動画はネクタイ姿のジェヴィンさんが花束を持ち、歌を歌いながらノリノリで娘を迎えるが、ジェイナさんは突然泣き出してしまう。予想外の展開にジェヴィンさんは優しく娘を抱き寄せて慰めており、動画にはこんな言葉が添えられていた。「お迎え動画を2年以上投稿しているけど、これが娘の高校最後の日…。でも自分たちがこんなに感情的になるなんて思いもしなかった。」するとこの動画は、投稿から1か月弱で再生回数が900万回を超え、再び『Today』の取材を受けたジェイナさんは、「父の送迎は恥ずかしいこともあったけど、これが最後のお迎えだと思ったらジーンときてしまったの」と当時の気持ちを吐露した。一方でジェヴィンさんは、「最後は道路で転げ回ったり、おどけてみせようと思っていたのに…。娘の顔、涙を見た瞬間、特別な思いでいっぱいになったんだ。娘のこと、娘が達成した全てのことを誇りに思っている」と語り、車の中で号泣したことを明かした。また子供たちとの関わりについては、こう述べていた。「私は決して、娘に恥ずかしい思いをさせるために踊っていたわけではなく、ただ人生に関わりたいだけ。自分には子供が4人いるけど、娘の演劇、息子の全てのフットボールの試合、表彰式などどんな行事でも参加している。子供たちを迎えに行くのだって誇りをもってやっているんだ。」なおインタビューの間、ジェイナさんは涙で言葉に詰まりそうになる父にそっと寄り添い、最後にこう語った。「両親を抱きしめてあげて…。そして今よりもっと、両親と一緒の時間を過ごして欲しい。たくさん話をして、必要な時にそばにいてあげて。両親だって人間だし、なによりも子供たちを愛しているのだから!」そして親子の動画には、「貴重な瞬間が詰まった動画。彼女は父のお迎えのことを一生忘れないでしょうね」「彼女は私の娘ではないのに、涙が止まらないわ」「最高だよ」「父は娘をこんなふうに愛するべき」「オーマイガー。号泣してしまったわよ」「なんて素敵なの!」「私もこんな親になりたいわ」といったコメントが寄せられていた。ちなみに踊る父といえば2020年、学校に提出する動画とは知らずに、娘の背後で踊りまくる米オレゴン州の3児の父が話題となっていた。画像は『TODAY.com 「Dad goes viral for his epic dances at high school pickup」(@wealthyjev via TikTok)』『Wealthy Jev TikTok「Prince Vs MJ Parent Pick Up PART 2」「People have said THIS is THE BEST」「I’ve been doing these #daddydaugther pickup videos for over 2 years」「You remember that time I took over my daughter」』『KATU ABC 2 「Beaverton dad goes viral after dancing in background of daughter’s video」(Video courtesy of Jennifer Jones)』『New York Post 「Dad dressed as Buddy the Elf surprises mortified daughter at school」(@coach1091/TikTok)』『Cedar Cheer TikTok「Cedar High’s first annual Cheer Dad Jump Off!」』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)